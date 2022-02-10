Bắt đầu từ ngày 11/2/2022, những con giáp sau như 'chuột sa hũ nếp', làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc rủng rỉnh

Hiệu suất làm việc của con giáp may mắn này cũng rất bắt mắt, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và các quý nhân. Nhờ đó, những người thuộc con giáp này được đề bạt, thăng chức, tăng lương, tiếp tục leo lên những đỉnh cao mới trong thời gian tới đây. Đặc biệt, với những người kinh doanh, bạn có thể tập trung lập chiến lược tăng trưởng mới, củng cố và phát triển nhân sự của công ty, tuyển nhân viên mới nếu cần. Tuy có thể gặp vài trở ngại trong công việc, chắc chắn bạn có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng năng lực cá nhân tuyệt vời và vận may của mình.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp với mình.

Tuổi Dần

Những người thuộc con giáp này sẽ đón nhận niềm vui đầu năm với những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Trong chuyện tình cảm, bạn trọn vẹn hưởng hạnh phúc dưới sự che chở của tam hợp. Các cặp đôi nhân cơ hội này nên làm mới tình yêu của mình. Người độc thân dù chỉ được một lời thăm hỏi thông thường từ người khác giới cũng khiến lòng ngập tràn hạnh phúc.

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Tuổi Ngọ

Vận khí của con giáp này dần dà sẽ tăng lên thấy rõ. Với người làm kinh doanh thì ngay từ đầu năm bạn đã gặp được khách hàng lớn, có thêm nhiều mối quan hệ hữu hảo cũng như cơ hội làm ăn. Người làm công ăn lương thì có một năm mới tài lộc khởi sắc, công việc có tiến triển tốt. Bạn có thêm cơ may nhận được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Trên phương diện tình cảm, Hỏa Thủy xung khắc khiến những cuộc tranh cãi giữa tuổi Ngọ và "nửa kia" ngày càng gay gắt hơn. Muốn mâu thuẫn được hóa giải thì bạn nên tìm cách nhún nhường, cho người ấy phần thắng, hơn nữa, đừng quên tặng người ấy một món quà ý nghĩa.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.