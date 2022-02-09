Lộc phát từ 10/2/2022, những con giáp 'số hưởng' sau tiền bạc 'kéo tới tận cửa', quý nhân chào đón, đổi vận giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 07:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ tiền bạc "kéo tới tận cửa", quý nhân chào đón, đổi vận giàu sang khó ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này nhanh chóng bắt kịp với các kế hoạch của mình với phong độ ổn định. Cát tinh xuất hiện trao cho bạn thêm sự tự tin để phát huy năng lực của mình. Bạn cũng luôn biết được thế mạnh của mình ở đâu nên không để lỡ mất cơ hội. Ngoài ra, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng giúp bản mệnh kiếm tiền khá dễ dàng. Tuy nhiên, dù rủng rỉnh đến đâu, bạn cũng chớ chi tiêu quá thoáng tay, nhất là cho các kế hoạch, lịch trình vui chơi đầu năm.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được "nửa kia" thích hợp.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này nhận được phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian, bạn có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ. Tài tinh chiếu mệnh giúp ví tiền của bạn vẫn khá dư dả. Hơn nữa, con giáp này vốn không phải là người tiêu xài quá phung phí, nhờ luôn giữ vững được nguyên tắc chi tiêu của mình nên không có nhiều bất ổn.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không có gì phải e ngại. Bạn và người ấy đều biết quan tâm, lắng nghe và dành nhiều tình cảm cho đối phương. Người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng bạn vẫn rất khăng khít và vui vẻ bên nhau. Đây cũng là động lực quan trọng để bạn có thể bắt đầu bắt tay vào công việc đầu năm của mình. 

 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Ngoài ra, bạn còn có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của bạn về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Cuộc sống tình yêu của họ thật nhiều màu sắc. Khi gặp được người mình thích, họ sẽ hạnh phúc, số tiền tiết kiệm của họ cũng tăng lên gấp đôi, thật đáng ghen tị. Nếu là người đã thành gia lập thất thì gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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