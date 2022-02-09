Qua rằm tháng giêng, top 3 con giáp 'tài lộc theo sau gót', may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 08:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "tài lộc theo sau gót", may mắn ngập tràn, tình tiền viên mãn.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có đường tài lộc rủng rỉnh, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp vận may giúp bản mệnh phát tài nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình, và điều duy nhất bạn cần làm là thu thập thông tin, tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của mình và chớp lấy thời cơ hái ra tiền. Bạn cũng sẽ nhận được sự phù trợ từ quý nhân, công việc, làm ăn cũng ngày càng phát đạt nên cuộc sống khá sung túc, dư giả. 

Phương diện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Qua rằm tháng giêng, vận số của Ngọ sẽ đỏ rực như son và khởi sắc. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân của bạn đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống tới tấp. Từ đây, Ngọ sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn cũng đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với "nửa kia" có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Ngoài ra, mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người thuộc con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần tài hỗ trợ, bạn chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp và hợp tính tình với mình. 

con giap may man 3
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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