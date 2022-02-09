Hóa rủi thành may, những con giáp sau công danh leo dốc, tiền bạc chất đầy nhà, sớm trở thành 'đại gia bạc tỷ' trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ công danh leo dốc, tiền bạc chất đầy nhà, sớm trở thành "đại gia bạc tỷ" trong 49 ngày tới.

Tuổi Sửu

Trong 49 ngày tới, con giáp may mắn này có con đường cầu tài trở nên rộng mở hơn, cơ hội liên tiếp kéo đến, tiền bạc từ ba phương tám hướng ùn ùn chui vào túi. Bên cạnh đó, bạn sẽ càng trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, nhất là trong các quyết định làm ăn. Bạn dám nghĩ, dám làm và dám đi những con đường khác biệt để tự tạo ra lối đi riêng của mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. Đối với người độc thân, bạn sẽ thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau. Do đó, bạn cần cố gắng nắm bắt cơ hội và làm quen với nhiều người mới.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ bước sang trang mới, suôn sẻ và thuận lợi hơn. Bạn biết cách thể hiện năng lực của mình, được cấp trên để mắt tới và trọng dụng. Có khả năng bạn sẽ được sếp đề bạt hoặc thăng chức. Đồng thời, bạn sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Sự nghiệp của bạn cũng phát triển khá suôn sẻ và vững chắc, tài lộc và thu nhập dự đoán sẽ gia tăng lên gấp bội. 

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo và e ngại bất cứ điều gì.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Những người thuộc con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Tuy có thể gặp vài trở ngại trong công việc, chắc chắn bạn có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng năng lực cá nhân tuyệt vời và vận may của mình. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. 

Bên cạnh đó, con giáp này vốn nổi tiếng vì tính cách sôi nổi, đáng yêu, khiến các chàng trai rất dễ bị thu hút. Giữa đám đông, họ chính là "cây hài", là người mang lại sức mạnh cho tập thể và thu hút mọi ánh mắt vì những sáng kiến, những câu bông đùa thú vị và dí dỏm của mình. Do đó, bạn sẽ nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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