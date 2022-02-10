Top 3 con giáp 'số hưởng' trong 7 ngày tới: Sự nghiệp vượng phát, sớm sắm vàng, sắm bạc, tình cảm nồng thắm

Tâm linh - Tử vi 10/02/2022 15:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sự nghiệp vượng phát, sớm sắm vàng, sắm bạc, tình cảm nồng thắm trong 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong khoảng thời gian này, con giáp may mắn này được tam hội nâng đỡ nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Phương diện sự nghiệp và tài lộc cũng có lợi cho việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, hợp tác, dễ được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, bạn luôn biết cách cư xử đúng mực, khéo léo khi ra ngoài nên gây được thiện cảm, được quan tâm giúp đỡ trong nhiều việc. Sự nghiệp của bạn về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Những vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm của bạn sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ và có phần tiến triển hơn trước. Nếu bạn đang độc thân, đừng để những vấn đề quá khứ chen vào hiện tại. Cuộc sống hiện tại là quý giá hơn cả, hãy vun vén cho những mối quan hệ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bản thân.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, liên tục có sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Trong công việc, con giáp này luôn nhiệt tình, trách nhiệm và cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ nhận được nhiều lời hợp tác làm ăn sinh lời. Tuy nhiên, khi đầu tư, bạn vẫn cần nhìn xa trông rộng và nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Không những có sự nghiệp vượng phát, người tuổi này cũng có chuyện tình duyên nồng thắm. Những người còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm, sớm gặp gỡ được người phù hợp với mình.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Ngoài ra, bạn còn có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của bạn về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Trong năm nay, đường tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ, đặc biệt là nam nữ còn độc thân. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn do bộn bề cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng. Giữ tinh thần cởi mở và trung thực với bạn đời của mình thì mọi khó khăn, vấn đề nào cũng đều có thể giải quyết được hết. 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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