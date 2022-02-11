Top 3 con giáp vào những ngày cận kề lễ Tình Nhân: Công việc suôn sẻ, tiền bạc tự động chạy vào túi, sớm đổi nhà đổi xe

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 12:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ công việc suôn sẻ, tiền bạc tự động chạy vào túi, sớm đổi nhà đổi xe vào những ngày cận kề lễ Tình Nhân.

Tuổi Dần

Sắp tới, con giáp may mắn này tài vận bùng nổ, số tiền nhiều ngất ngưởng. Tài lộc càng thêm vượng, may mắn trước sau như một. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài chiếu cố hơn nữa, có nhiều cơ hội phát tài. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn.

Về mặt tình cảm, bạn cũng khá thuận lợi và được nhiều người ủng hộ giúp sức tạo điều kiện gặp gỡ các đối tượng khác nhau nên duyên số không hề tồi. Người độc thân có thể "thoát ế" trong tương lai gần.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Đây sẽ là giai đoạn tốt lành và hưng thịnh của những người tuổi Mùi, khi mà mọi việc được thực hiện lúc này đều đem lại nhiều lộc lá. Đây cũng là thời gian thích hợp cho việc chuyển nhà, thay đổi công việc mới cũng như bắt đầu việc kinh doanh hoặc tiến hành bất kỳ 1 thay đổi lớn nào trong cuộc sống của họ, bạn hết sức lưu ý để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Ngoài ra, dù kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn nên kiểm soát tình hình tài chính của bản thân, tuyệt đối không hoang phí hay tiêu pha vào những việc vô bổ sẽ làm mất đi tài lộc của họ.

Trong chuyện tình cảm, bạn trọn vẹn hưởng hạnh phúc dưới sự che chở của tam hợp. Các cặp đôi nhân cơ hội này nên làm mới tình yêu của mình. Người độc thân dù chỉ được một lời thăm hỏi thông thường từ người khác giới cũng khiến lòng ngập tràn hạnh phúc.

con giap may man 1
Ảnh: Internet
 

Tuổi Ngọ

Con giáp này được đề bạt, thăng chức, tăng lương, tiếp tục leo lên những đỉnh cao mới trong thời gian tới đây. Đặc biệt, với những người kinh doanh, bạn có thể tập trung lập chiến lược tăng trưởng mới, củng cố và phát triển nhân sự của công ty, tuyển nhân viên mới nếu cần. Tuy có thể gặp vài trở ngại trong công việc, chắc chắn bạn có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng năng lực cá nhân tuyệt vời và vận may của mình.

Đường tình cảm cũng may mắn không kém nhờ Thổ sinh Kim. Quan hệ gia đình êm ấm, tốt đẹp, người thân trong nhà luôn đứng sau hỗ trợ bạn hết mình. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, tiệc tùng, vui chơi, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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