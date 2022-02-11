Cận kề ngày Valentine, top 3 con giáp cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 19:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài vào những ngày sắp tới.

Tuổi Sửu

Sắp tới, con giáp may mắn này sẽ bước vào đại vận may mắn, mọi việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, cát tường, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ dẫn dắt bạn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, có khả năng đổi vận vào cuối năm nay. Nhìn chung, tuổi Thìn đã có khả năng tạo dựng cơ ngơi cho mình, nhưng sắp tới đây sẽ có cơ hội đổi đời, chỉ có giàu và giàu hơn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết. Đối với người độc thân, bạn sẽ thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau. Do đó, bạn cần cố gắng nắm bắt cơ hội và làm quen với nhiều người mới.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này sẽ được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà. Trong năm nay, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, sẽ có mối hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng trong công việc, nhờ vậy mà tiền đổ về túi ào ào.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi sẽ có thời gian chia sẻ và trò chuyện cùng nhau để thấu hiểu hơn. Song, bạn giữa các cặp đôi thi thoảng sẽ xảy ra tranh cãi không đáng có. Vậy nên, bạn cần nhún nhường, cho người ấy phần thắng, hơn nữa, đừng quên tặng người ấy một món quà ý nghĩa cho Valentine sắp tới. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "người trong mộng" của mình khi đi chơi cùng bạn bè.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với con giáp này, bạn có nhiều triển vọng đối với tuổi Ngọ. Đặc biệt, trong thời gian tới đây, những người tuổi Ngọ sẽ có vận may lội ngược dòng, bạm không chỉ có quý nhân chiếu cố mà còn có thần tài hỗ trợ, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Đồng thời, mọi may mắn sẽ đến với bạn, bất kể bạn làm gì cũng thuận lời suôn sẻ. Công việc sẽ bất ngờ thuận lợi trơn tru, có khả năng tìm được cơ hội đổi đời vào cuối năm. 

Vận trình tình duyên có nhiều tiến triển và ngày càng mặn nồng hơn. Bạn có thể trở thành "tiêu điểm nóng", thu hút sự chú ý và thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn bó keo sơn hơn.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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