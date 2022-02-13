Niềm vui nhân đôi từ ngày 13/2/2022, top 3 con giáp sau được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc tăng tiến, sớm mua đất cất nhà

Trong thời gian sắp tới, con giáp may mắn này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bạn sẽ còn gặp được hỷ sự trong công việc, có khả năng thăng chức tăng lương. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì trong năm nay cũng tìm được cơ hội làm giàu, nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà, mua được xe, được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có những dấu hiệu tốt lành. Người độc thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh nên bạn dễ thoát kiếp cô đơn, trong khi đó những người đang yêu hoặc đã kết hôn cũng được nếm vị ngọt của tình yêu, mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Người tuổi Mùi có thể nói là như "cá gặp nước", tính tình thoải mái, dễ chịu. Bạn được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Đồng thời, vận may của bạn bùng nổ, sự nghiệp phất lên, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ. Ngoài ra, bạn còn có thể được quý nhân phù trợ trong chuyện làm ăn, hùn vốn hay hợp tác. Nhờ thế, bạn có cơ hội phát triển trên diện rộng. Do đó, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, có tin vui về việc phát tài.

Trong chuyện tình cảm, với người độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao. Những kế hoạch du xuân trong dịp cuối tuần này có thể giúp bạn có những cuộc gặp gỡ tình cờ đầy thú vị, thậm chí còn dễ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái.

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Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp này sớm được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà. Trong năm nay, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, sẽ có mối hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng trong công việc, nhờ vậy mà tiền đổ về túi ào ào.

Bên cạnh đó, đường tình cảm của bạn ngày càng thuận lợi, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương của mình. Đồng thời, tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu. Những người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn để trò chuyện, "hâm nóng" tình cảm.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.