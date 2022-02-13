Top 3 con giáp 'mã đáo thành công', phát tài phát lộc, sớm mua nhà lầu, tậu xe sang trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "mã đáo thành công", phát tài phát lộc, sớm mua nhà lầu, tậu xe sang trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có bước tiến đáng kể, một phần là bạn được cát tinh chiếu mệnh, phần còn lại là nhờ bạn đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, sẽ có mối hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng trong công việc. Đồng thời, bạn cũng có tầm nhìn xa trông rộng và cũng có nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn trong thời gian sắp tới này. 

Về chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc hàn gắn những vết nứt từ mối tình cũ của Sửu. Hội độc thân mở lòng đón nhận thêm tình cảm mới. Các cặp đôi đang yêu nhau ngày càng thắm thiết hơn, biết giúp đỡ và sẻ chia khó khăn cho nhau trong cuộc sống.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian tới, bạn sẽ được hai sao may mắn là Tài tinh và Tán tài chiếu mệnh. Do đó, thu nhập của bạn tăng tiến dần theo khả năng đầu tư của bạn từ trước đó. Những kế hoạch hợp tác cũng thu lại được đáng kể lợi nhuận và tha hồ hưởng những thành quả của mình. Do đó, bạn cũng có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi, có thể nói là vô cùng may mắn.

Vận trình tình cảm tương đối hài hoà. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này thường rất biết cách kết giao các mối quan hệ xung quanh mình, nên con đường tiến thân của bạn cũng ngày càng rộng mở.  Nhân khi có tài tinh hỗ trợ, người làm công ăn lương cũng có thể bắt đầu nghĩ tới việc nên làm ăn, buôn bán gì để cải thiện cuộc sống hiện tại. Tài lộc khá may mắn và thịnh vượng, nên bạn có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống. 

Bên cạnh đó, đường tình cảm của bạn ngày càng thuận lợi, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương. Hôm nay là ngày cho tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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