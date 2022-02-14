Bắt đầu từ ngày 15/2/2022, những con giáp sau phúc lộc 'sâu hơn biển', tài lộc ùa đến chật ví, đổi vận sang giàu

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 14:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ phúc lộc 'sâu hơn biển', tài lộc ùa đến chật ví, đổi vận sang giàu từ ngày 15/2/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có của cải tăng vọt và tài lộc dồi dào. Đặc biệt, những người làm ăn kinh doanh, sẽ có mối hợp tác làm ăn thuận lợi, tìm được lối đi riêng trong công việc, nhờ vậy mà tiền đổ về túi ào ào. Không chỉ chăm chỉ làm việc, bạn còn khẳng định được tài năng của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên đều phải công nhận. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự giúp đỡ từ những quý nhân, họ sẽ đưa đường dẫn lối cho bạn trong thời gian tới. 

Vận trình tình cảm sẽ có phần khởi sắc và tràn ngập màu hồng trong thời gian tới. Người độc thân có cơ hội làm quen, hẹn hò với đối tượng thích hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm gia đình được nỗ lực vun đắp nên có sự chuyển biến tích cực và ngày càng được "hâm nóng" hơn.

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Tuổi Dần sẽ nhận được 'ào ào' tài lộc trong thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp này sẽ có cơ hội đổi vận giàu sang trong thời gian sắp tới. Do đó, bạn đừng ngại thay đổi chính mình, hãy cho bản thân cơ hội được làm mới, được đào thải những điều cũ kỹ để hướng đến những giá trị tích cực. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn khá nhiều trên con đường chinh phục thành công. Việc hợp tác thuận lợi nên quá trình kiếm tiền sẽ diễn ra suôn sẻ hơn trước.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có những dấu hiệu tốt lành. Người độc thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh nên bạn dễ thoát kiếp cô đơn, trong khi đó những người đang yêu hoặc đã kết hôn cũng được nếm vị ngọt của tình yêu, mối quan hệ ngày càng gắn bó.

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Người Tuổi Mão có cơ hội đổi vận giàu sang - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối năm, bạn làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. 

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

 

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Tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu từ ngày 15/2 - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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