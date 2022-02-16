Thần Tài 'gõ cửa' vào 20 ngày tới: Top 3 con giáp tài lộc sẽ bùng nổ, tiền đổ vào túi nhiều ngất ngưởng, tình duyên 'đơm hoa kết trái'

Con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ được như ý nguyện và khởi sắc. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài soi chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình, xã hội. 20 ngày tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải ý trung nhân của đời mình, có tin vui lúc nào không hay.

Những người cầm tinh con giáp này được Thần Tài chiếu cố hơn nữa, có nhiều cơ hội phát tài. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ngoài ra, bạn có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn.

Con đường nhân duyên của tuổi Sửu sẽ "nở rộ" và tràn ngập màu hồng. Nếu bạn đang độc thân, đừng để những vấn đề quá khứ chen vào hiện tại. Thay vào đó, bạn nên vun vén cho những mối quan hệ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bản thân. Còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết và bền chặt.

Người tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nữa trong 20 ngày tới đây - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Cung Quan Lộc của tuổi Mùi sẽ được sao cát tinh cao chiếu trong 20 ngày tới, mọi chuyện tưởng chừng như không thể giải quyết, thậm chí rơi vào bế tắc lại bất ngờ tìm được lối đi riêng. Và đương nhiên, công việc suôn sẻ sẽ kéo theo tài vận dồi dào. Bên cạnh đó, bạn không nên "ngủ quên trên chiến thắng", càng thành công họ sẽ càng biết tận dụng cơ hội nhiều hơn, nhờ vậy mà càng về sau cuộc đời của họ sẽ thăng hoa theo cách không ai ngờ.

Chuyện tình duyên của những người tuổi Dậu được cho là sẽ vô cùng "xuôi chèo mát mái". Đây cũng là năm tốt để kết hôn. Tất nhiên, mọi việc không tự nhiên tốt đẹp, bạn cũng phải nỗ lực bằng cách dùng thời gian vun đắp cho nó và luôn kiểm soát được tâm trạng của mình.

Sắp tới, công việc của người tuổi Mùi suôn sẻ sẽ kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.