'Sổ vàng' điểm tên top 3 con giáp trong 7 ngày tới: Ngã trúng 'hố vàng', tiền tài ngập lối, sớm thành 'đại gia đất đai'

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 06:50

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sớm "ngã trúng 'hố vàng", tiền tài ngập lối, sớm thành "đại gia đất đai" troing 7 ngày tới.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Những ước muốn của bạn có thể thành hiện thực, ước mơ giàu sang, may mắn, đếm tiền thì mềm tay, sự nghiệp hanh thông, cả danh và lợi, lương bổng cũng tăng cao ngất ngưởng. Thêm vào đó, khoảng thời gian sắp tới chính là cơ hội tốt để bạn có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc khả quan hơn.

Trong thời gian tới, bạn được đánh giá là tương đối tốt lành khi "sở hữu" nhiều niềm vui về tình cảm. Khả năng bạn sẽ nhận được quà là rất cao, có thể món quà không quá lớn nhưng ít ra bạn cảm thấy ấm áp vì vẫn được quan tâm và chăm sóc. Với những cặp đôi, cả hai êm ấm, hòa thuận giúp bạn có được khoảng thời gian thư giãn và vui vẻ bên gia đình.

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Người tuổi Mão được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Trong 7 ngày tới, người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều thuận lợi, được trao nhiều cơ hội may mắn cho dù bạn làm ở bất kì ngành nghề nào đi nữa. Do có Chính Ấn và Thiên Ấn chiếu mệnh, người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định năng lực của mình và nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, vì thế mà các khoản thưởng nóng, hoa hồng là không thể thiếu. Những người tích cực dành thời gian cho các công việc tay trái cũng sẽ thu về "trái ngọt". Bạn nhận thấy sức lao động của mình được trả giá xứng đáng và nhờ thế mà bạn càng trở nên hăng hái làm việc không biết mệt mỏi.

Chuyện tình cảm có những biến chuyển tích cực, đặc biệt là với người độc thân. Bạn đã bước ra khỏi ám ảnh quá khứ và sẵn sàng mở lòng đón nhận sự quan tâm của mọi người xung quanh. Chắc hẳn bạn sẽ sớm tìm ra người tâm đầu ý hợp, giúp cuộc sống bước sang trang mới.

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Người tuổi Thìn được trao nhiều cơ hội may mắn cho dù bạn làm ở bất kì ngành nghề nào  - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con giáp này sẽ rủng rỉnh tài lộc, trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến, đón tài lộc, rước Thần Tài, tam phúc tấn tới, tài lộc vào nhà. Đặc biệt là về tài vận, người tuổi Hợi liên tiếp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp đỡ nên làm đâu thắng đó, làm gì cũng kiếm ra không ít tiền bạc.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có "vệ tinh" theo đuổi. Bạn có thể cởi mở để đón nhận sự quan tâm của mọi người và cho người chân thành với mình cơ hội.

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Tuổi Hợi sẽ trúng thưởng lớn, phát tài phát lộc, thu nhập tăng tiến trong 7 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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