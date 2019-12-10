3 con giáp gặp nhiều may mắn, nghèo mấy cũng phát tài, đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2019 10:27

Những ngày cuối năm Kỷ Hợi 2019, top con giáp may mắn này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, đổi vận đại gia chỉ trong chớp mắt.

Chẳng những thu nhập tăng theo cấp số nhân, những con giáp may mắn này còn tha hồ đón Tết cực to, sung sướng an nhàn, tiêu tiền khỏi nghĩ.

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Hợi sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, thật thà và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong đối nhân xử thế, tâm tính thiện lương lại chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn nên được bề trên thương yêu, ban phúc ban lộc.

Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh Hợi sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề. Tiền ùn ùn chui vào túi, tiền lúc nào cũng chất chật két chính là phúc phần mà con giáp giàu có này có được.

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Ăn Tết cực to, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong chính là tương lai Tuất nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Không ngừng cầu tiến, dám nghĩ dám làm lại có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ. Càng về cuối năm Kỷ Hợi con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Chỉ cần có gan làm giàu, nỗ lực vươn lên thì những ngày cuối năm Tuất sẽ có tài vận dồi dào, thức trắng đêm để đếm cũng không hết. Ăn Tết cực to, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong chính là tương lai Tuất nắm chắc trong tay.

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Sang năm 2020 Dần càng may mắn thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, cá tính và luôn nhiệt huyết với ước mơ, hoài bão và sự nghiệp của mình nên dù nếm trải khá nhiều thất bại, khốn khó Dần cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Họ dám dấn thân, dám vượt lên chính mình để chiến thắng số phận nên thành công tự gõ cửa lúc nào không hay.

Từ đây đến cuối năm Kỷ Hợi 2019, con giáp giàu sang này làm gì cũng kiếm được bộn tiền, làm một hưởng mười, cứ vơi lại đầy. Sang năm 2020 Dần càng may mắn thịnh vượng, đổi đời ngoạn mục khiến ai cũng hờn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này, bạn sẽ có những tháng cuối năm 2019 thăng hoa ngoạn mục, tiền chất chật nhà, giàu sau một đêm.

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