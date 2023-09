3 con giáp gặp nhiều may mắn, nghèo mấy cũng phát tài, đón Tết tưng bừng

Chẳng những thu nhập tăng theo cấp số nhân, những con giáp may mắn này còn tha hồ đón Tết cực to, sung sướng an nhàn, tiêu tiền khỏi nghĩ.

Hợi sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, thật thà và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong đối nhân xử thế, tâm tính thiện lương lại chẳng bao giờ toan tính thiệt hơn nên được bề trên thương yêu, ban phúc ban lộc.