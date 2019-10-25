Top con giáp phất lên dịp cuối năm: Tiền tỷ trong thẻ, nhà đẹp xế sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 25/10/2019 16:12

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này, bạn sẽ có những tháng cuối năm 2019 thăng hoa ngoạn mục, tiền chất chật nhà, giàu sau một đêm.

Những tháng đầu năm vất vả đến mấy thì từ tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ rước lộc vào nhà, hỷ sự lâm môn, tha hồ tận hưởng cuộc sống xa  hoa sung túc.

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Những tháng cuối năm 2019, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, con giáp may mắn này sẽ thêm phúc thêm phần, tha hồ gánh lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp dám nghĩ dám làm, bản lĩnh và ngoan cường nên dù là đàn ông hay phụ nữ thì Mùi vẫn dư sức tự phát triển sự nghiệp của mình. Càng khó khăn gian khổ, trầy da tróc vảy con giáp giàu sang này càng phát tài phát lộc, vươn lên đổi đời chỉ trong tích tắc.

Những tháng cuối năm 2019, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Mùi sẽ thêm phúc thêm phần, tha hồ gánh lộc vào nhà. Chẳng những mua nhà tậu xe, đếm tiền sái tay, con giáp này còn có năm Canh Tý 2020 ngập trong biển vàng, ung dung tận hưởng.

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Thân chỉ cần tin vào chính mình đã có thể gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, Thân là người nhanh nhẹn, khôn ngoan và rất mưu trí. Chẳng cần mẹ cha giúp đỡ, cũng không làm phiền bất cứ ai, Thân chỉ cần tin vào chính mình đã có thể gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp.

Từ tháng 11/2019, Thân hãy chuẩn bị sẵn túi ba gang để đựng tiền. Bởi lẽ, đây chính là thời điểm vận mệnh của bạn sang trang, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, muốn nghèo cũng không được.

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Thành đạt mọi ước nguyện, đầu tư đâu lãi đấy, thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là phúc phần trời cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Được quý nhân nâng đỡ, thần tài bám riết không buông nên con giáp may mắn này sẽ tha hồ thụ lộc từ đây đến cuối năm 2019. Cơ may làm giàu sẽ tìm đến tận cửa nhà Tuất, khiến họ phải nằm trên đống vàng, quơ tay là có tiền.

Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì tháng 11 tới chính là thời cơ nghìn năm có một để Tuất gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Thành đạt mọi ước nguyện, đầu tư đâu lãi đấy, thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là phúc phần trời cho Tuất.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, nghèo mấy cũng giàu trong tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019

3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, nghèo mấy cũng giàu trong tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019

Bước vào tháng 12 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, nghèo mấy cũng phát tài, tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc.

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