3 con giáp tha hồ nghênh tài đón lộc, nghèo mấy cũng giàu trong tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019

Tâm linh - Tử vi 06/12/2019 12:01

Bước vào tháng 12 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, nghèo mấy cũng phát tài, tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc.

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn nhất tháng 12 âm lịch này sẽ kiếm được bộn tiền, đổi đời ngoạn mục.

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Càng về cuối năm Dần càng đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, cá tính lại bản lĩnh nên người tuổi Dần chưa bao giờ đầu hàng số phận. Chính nhờ sự kiên định, khát khao vươn lên nên Dần biết chớp lấy cơ hội trời cho, khiến cuộc sống trở nên sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều.

Sách tử vi cuối năm 2019 có nói, chỉ cần bước vào tháng 12 âm lịch Dần nghèo mấy cũng thành đại gia, trở thành con giáp giàu sang bậc nhất. Càng về cuối năm Dần càng đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, ai thấy cũng hờn.

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Lương thưởng đều tăng, thưởng Tết cực lớn chính là thành quả con giáp này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, Thân là người nhanh nhẹn, hoạt bát và có tham vọng làm giàu. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Thân không sợ thất bại để bước lên bục vinh quanh, gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Thân, thế nhưng, phải chờ đến tháng 12 âm lịch mới là thời điểm con giáp này có vận đỏ như son. Lương thưởng đều tăng, thưởng Tết cực lớn chính là thành quả con giáp này xứng đáng nhận được.

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Cuộc sống của Ngọ sẽ được may mắn bao quanh trong tháng Chạp năm Kỷ Hợi này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người lại thông minh, không thích dựa dẫm bất cứ ai nên Ngọ khá bản lĩnh, độc lập. Họ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và phấn đấu miệt mài để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn.

Cuộc sống của Ngọ sẽ được may mắn bao quanh trong tháng Chạp năm Kỷ Hợi này. Chẳng những được thần tài gõ cửa, quý nhân tương trợ, con giáp giàu sang này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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