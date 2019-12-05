3 con giáp tưởng QUÊ MÙA giản dị nào ngờ lại là ĐẠI GIA NGẦM, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 05/12/2019 10:50

Sống giản dị, tiết kiệm lại hòa nhã nên hiếm ai biết rằng 3 con giáp giàu có này chính là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền, cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Nhìn giản dị, quê mùa nhưng 3 con giáp giàu có này chính là đại gia ngầm, của nả không thiếu, cứ vơi lại đầy khiến ai biết cũng phải nể phục.

con giap giau co 1
Mùi có công danh xán lạn, phúc phần đầy người khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi nổi tiếng là con giáp hiền lành, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế. Họ chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ hay hơn thua với ai. Cách cư xử hòa nhã, tinh tế chính là điểm giúp ai cũng quý mến, thương yêu con giáp giàu sang này.

Chính vì sống giản dị, tiết kiệm lại không se sua nên hiếm người biết Mùi là đại gia ngầm. Chẳng những lắm của nhiều tiền, tài sản nhiều vô kể Mùi còn có công danh xán lạn, phúc phần đầy người khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

con giap giau co 2
Càng về hậu vận Tý càng có của nả đầy nhà, nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nếu người khác có tiền thường thích chưng diện, quần là áo lượt thì Tý lại chẳng đầu tư quá nhiều tiền vào ngoại hình. Họ ăn mặc giản đơn, thanh lịch và hòa nhã nên nếu cứ “trông mặt mà bắt hình dong” thì hiếm ai nhận ra sự giàu có của con giáp may mắn này.

Càng về hậu vận Tý càng có của nả đầy nhà, nhà xe có đủ. Chỉ khi đến nhà Tý chơi, khi đủ thân thiết với Tý thì bạn mới ngỡ ngàng trước cơ ngơi đồ sộ mà con giáp giàu có này sở hữu.

con giap giau co 3
Dẫu là đại gia khét tiếng, của nả chất đống Thìn vẫn cứ dung dị, bình thường như bao người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì Thìn sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào gia đình, mẹ cha Thìn lại có chí tiến thủ, khát khao tự thân lập nghiệp. Chứng kiến Thìn trầy da tróc vảy để làm việc hiếm ai biết rằng họ có gia thế khủng.

Chỉ khi thành đạt, toại nguyện những khát khao danh vọng Thìn mới chú ý đến việc chăm chút vẻ ngoài hơn. Dẫu là đại gia khét tiếng, của nả chất đống Thìn vẫn cứ dung dị, bình thường như bao người nên hiếm ai biết rằng con giáp này sở hữu khối tài sản đáng ao ước như thế nào.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, của nả ùa vào nhà tới tấp trong tháng 12/2019

3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, của nả ùa vào nhà tới tấp trong tháng 12/2019

Tháng 12/2019, những con giáp giàu có này sẽ tha hồ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 30 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026