Năm 2020 phú quý phát tài, 2021 đại cát đại lợi, trong 2 năm tới 3 con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 04/12/2019 10:24

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn này sẽ có cuộc sống thăng hoa thịnh vượng, tiền tài dư dả, của nả bủa vây trong 2 năm tới.

Hiện tại dù nghèo khó, khổ cực đến mấy thì trong 2 năm tới, những con giáp may mắn này cũng sẽ uống no lộc trời, tiền tài chất đống, muốn nghèo cũng không được.

con giap may man 1
Hợi sẽ có tiền chất chật nhà, mua nhà lầu, sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu có ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi hiền lành, dĩ hòa vi quý và cực khéo léo trong giao tiếp hàng ngày. Nhờ thế, con giáp may mắn này được quý nhân thương yêu, bề trên đỡ đần mà ban cho vô số phúc lành.

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều tiền tài, danh vọng cho Hợi thì bước sang tử vi năm 2020 Hợi sẽ đắc phú đắc quý, đại cát đại lợi. Sang năm 2021 Hợi sẽ có tiền chất chật nhà, mua nhà lầu, sắm xe sang chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu có ngút trời này.

con giap may man 2
Trong 2 năm tới Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Sửu chưa bao giờ than trách cuộc đời, càng không xấu hổ, tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, con giáp bản lĩnh này có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và khát khao làm giàu. Nhờ thế, càng về hậu vận Sửu càng ăn nên làm ra, cuộc sống khấm khá.

Đặc biệt, trong 2 năm tới Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Tháng đầu tiên của năm 2020 Sửu sẽ có cơ may thăng chức tăng lương, kiếm được nhiều tiền, ăn Tết cực to.

con giap may man 3
Càng chăm chỉ, càng nỗ lực Thìn càng phát tài phát lộc, tiền ập vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp thông minh, may mắn và tài năng hơn người. Dù được mẹ cha nuông chiều nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào tài sản của gia đình. Họ có lòng tự trọng, có gan làm giàu nên dư sức tự làm đại gia của chính mình, gầy dựng được cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Trong 2 năm tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ Thìn cũng sẽ tỏa sáng bất ngờ, công danh xán lạn. Càng chăm chỉ, càng nỗ lực Thìn càng phát tài phát lộc, tiền ập vào nhà tới tấp.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp đổi vận bất ngờ, đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ dàng trong 6 tháng tới

3 con giáp đổi vận bất ngờ, đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ dàng trong 6 tháng tới

Nửa đầu năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ được trời cho cơ hội đổi đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, 10 người hết 9 người phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi năm 2020 con giáp bản lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026