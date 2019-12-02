Tháng 12, có 3 con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo tiểu nhân hãm hại, vận đen đeo bám, hao tài tốn của

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo nhất tháng 12/2019 này, bạn cần đề cao cảnh giác, cẩn thận trăm bề kẻo tiền mất tật mang, rước thị phi vào người.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, 3 con giáp xui xẻo này sẽ lao đao lận đận, khốn khó trăm bề trong tháng cuối năm 2019. Sách tử vi con giáp có nói, tháng 12/2019 Tỵ sẽ bị vận xui đeo đuổi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, thông minh lại có gan làm giàu nên người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng lắm của nhiều tiền, ngày càng thịnh vượng mà chẳng cần nhờ vả bất cứ ai. Thế nên, càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần, của nả đầy nhà.

Thế nhưng, sách tử vi con giáp có nói, tháng 12/2019 Tỵ sẽ bị vận xui đeo đuổi. Chẳng những trở thành con giáp đen đủi nhất tháng, Tỵ còn bị người mình tin tưởng hãm hại, “đâm sau lưng” mà hao tài tốn của, khổ sở trăm bề. Chỉ cần vượt qua tháng cuối năm này Ngọ sẽ lại may mắn bội phần, làm ăn vượng phát - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Nhanh nhẹn, tháo vát lại có chí tiến thủ nên dù ham chơi, bất cần là thế nhưng Ngọ vẫn làm nên chuyện lớn, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên số phận của Ngọ sẽ rẽ sang hướng khác trong tháng 12/2019.

Trong công việc, tình cảm Ngọ cần thận trọng. Đừng vì sự nóng nảy của mình mà đẩy mọi chuyện vào bế tắc, giúp tiểu nhân có cơ hội làm “ngư ông đắc lợi, đục nước béo cò”. Chỉ cần vượt qua tháng cuối năm này Ngọ sẽ lại may mắn bội phần, làm ăn vượng phát. Nếu không đề cao cảnh giác, thận trọng trong công việc Tý sẽ lâm vào cảnh trắng tay, ôm một món nợ khá lớn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Sách tử vi con giáp có nói, Tý sẽ phải nếm trải khá nhiều thăng trầm, áp lực trong tháng cuối năm Kỷ Hợi. Chẳng những mắc phải sai lầm trong công việc, Tý còn bị đồng nghiệp ganh ghét mà vu vạ, khiến họ phải mất tiền oan uổng. Nếu không đề cao cảnh giác, thận trọng trong công việc Tý sẽ lâm vào cảnh trắng tay, ôm một món nợ khá lớn. Chuyện tình cảm của Tý cũng không mấy suôn sẻ, vì những hờn giận vu vơ mà ôm khổ đau vào người. * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp đổi vận bất ngờ, đại cát đại lợi, kiếm tiền dễ dàng trong 6 tháng tới Nửa đầu năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ được trời cho cơ hội đổi đời, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, 10 người hết 9 người phát tài phát lộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-12-co-3-con-giap-nen-can-than-loi-an-tieng-noi-keo-tieu-nhan-ham-hai-van-den-deo-bam-hao-tai-ton-cua-345482.html