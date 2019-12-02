Gọi tên 3 con giáp tài vận bùng nổ, phú quý tìm đến tận cửa, phát tài cực to năm 2020

Tâm linh - Tử vi 02/12/2019 15:38

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có nhất năm 2020 này bạn sẽ có tài vận bùng nổ, lộc lá thăng hoa, làm gì cũng hái ra tiền khiến ai cũng phát hờn.

Khổ tận cam lai, trút sạch vận xui, 3 con giáp giàu có này sẽ được thần tài theo chân, bề trên phù trợ nên đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn, tha hồ nằm trên đống vàng trong năm 2020.

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Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng ăn nên làm ra, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là người hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế. Ở con giáp này còn có sự tinh tế, khôn khéo và giác quan thứ sáu nhạy cảm hơn người. Nhờ thế, con giáp may mắn này sẽ thành công vang dội chốn thương trường, những khoản tiền cực lớn cứ ập vào tài khoản.

Sách tử vi năm 2020 có nói, nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên nâng đỡ nên Mùi sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng ăn nên làm ra, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

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Thăng chức tăng lương, túi tiền rủng rỉnh chính là lộc lá trời cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Điềm đạm, chân thành lại chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu được trời thương. Càng nỗ lực vươn lên, càng cống hiến hết mình con giáp may mắn này càng bội thu tiền bạc. Thăng chức tăng lương, túi tiền rủng rỉnh chính là lộc lá trời cho Dậu trong năm 2020.

Dậu đừng mặc cảm về xuất thân của mình, cũng đừng ngần ngại trước sóng gió. Chỉ cần thuộc lòng câu nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức” bạn sẽ ngày càng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ.

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Đời Thìn sẽ đỏ rực như son, phơi phới hân hoan với hàng tá cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Đây chính là lý do vì sao Thìn chưa bao giờ phải chịu khổ, vận đỏ theo chân nên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, vì bị sao xấu chiếu mệnh, kẻ xấu ganh ghét hãm hại nên năm Kỷ Hợi của Thìn không mấy may mắn. Phải chờ đến năm 2020 đời Thìn mới đỏ rực như son, phơi phới hân hoan cùng với hàng tá cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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