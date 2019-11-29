Được lộc trời ban, 3 con giáp giàu bất thình lình, túi tiền rủng rỉnh trong tháng đầu tiên của năm 2020

Tâm linh - Tử vi 29/11/2019 12:03

Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2020, top con giáp giàu có này sẽ tha hồ hái lộc trời cho, tiền tài phủ phê, tiêu xài thả ga, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhờ được lộc trời cho, bề trên chiếu cố, 3 con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, tiền của đầy nhà, muốn nghèo cũng không được.

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Dù làm công ăn lương hay làm chủ, con giáp giàu có này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi năm 2020 có nói, tháng đầu tiên của năm chính là thời cơ vàng để Mùi hốt bạc vào nhà. Nhờ được trời thương, lại hút tài lộc nên càng về cuối tháng Mùi càng có những chuyển biến rõ rệt trong vận trình, tài lộc khởi sắc ngoạn mục.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ, con giáp may mắn này cũng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Chẳng những công thành danh toại, phú quý an nhàn, may mắn theo chân còn giúp Mùi có năm 2020 ngập trong biển tiền.

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Thân làm gì cũng hái ra tiền khiến ai cũng thầm hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều tài năng, nhanh nhẹn và cực khôn khéo trong đối nhân xử thế. Nhờ vậy, họ được quý nhân chiếu cố, bề trên nâng đỡ, làm gì cũng hái ra tiền khiến ai cũng thầm hờn ghen.

Tháng 1/2020 tới, Thân sẽ cực vượng vận tài lộc, đổi đời trong chớp mắt. Thậm chí, Thân còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

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Thức trắng đêm để đếm tiền, mua thêm két sắt để chứa chính là phúc phần trời cho Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chân thành và chịu thương chịu khó nên dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Dậu vẫn dư sức tự mình lập nghiệp. Càng nỗ lực vươn lên Dậu càng gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp.

Bước sang năm 2020, con giáp giàu sang này sẽ thành công viên mãn, làm một hưởng mười, phúc lộc tề tựu. Tháng đầu tiên của năm, Dậu sẽ song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà.

Thức trắng đêm để đếm tiền, mua thêm két sắt để chứa chính là phúc phần trời cho con giáp thiện lương này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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Tài lộc thăng hoa rực rỡ, cứ bước chân ra tới ngõ tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 12 âm lịch này.

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