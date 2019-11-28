3 con giáp rũ sạch vận đen, may mắn theo chân, tài lộc đầy nhà trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/11/2019 11:38

Khổ tận cam lai, trong 30 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, tài lộc nở rộ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập tăng chóng mặt, 3 con giáp may mắn này còn đếm tiền sái tay, an nhàn hưởng lộc trong 30 ngày tới.

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Trong 30 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp may mắn này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, thiện lương và rất chăm chỉ. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng thì Sửu vẫn ngoan cường tiến về phía trước, tự tin khẳng định chính mình. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp may mắn này vẫn công thành danh toại.

Trong 30 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ăn nên làm ra. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Sửu còn trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả đầy nhà chính là phúc phần trời cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Hợi. Vậy nhưng, tháng cuối cùng của năm mới là thời điểm giúp đời Hợi hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả đầy nhà chính là phúc phần trời cho Hợi.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, kiên định và bình tĩnh trong công việc Hợi ắt gặt hái nhiều thành công đáng nể. May mắn theo chân sẽ giúp Hợi có năm Canh Tý phơi phới hân hoan, lộc lá đầy nhà.

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May mắn thay, trong 30 ngày tới vận số của Dậu sẽ được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những tháng đầu năm người tuổi Dậu phải nếm trải khá nhiều chông chênh, cơ cực trong sự nghiệp và cuộc sống. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, hãm hại hết lần này đến lần khác khiến Dậu khốn đốn trăm bề, sự nghiệp chững lại.

May mắn thay, trong 30 ngày tới vận số của Dậu sẽ được cải thiện đáng kể. Càng về cuối năm Dậu càng phát tài phát lộc, phú quý an nhàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ con giáp giàu sang bậc nhất này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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