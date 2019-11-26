3 con giáp gặp nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa, kiếm tiền dễ dàng trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 26/11/2019 15:49

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn tột đỉnh này gia chủ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, vạn sự suôn sẻ, kiếm được bộn tiền.

Chỉ cần bước sang năm Canh Tý, 3 con giáp may mắn này nghèo mấy cũng có cơ hội đổi đời, phú quý ập vào nhà, tài vận thăng hoa rực rỡ.

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Bước chân vào tử vi năm 2020, Sửu sẽ một bước đổi đời, thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ. Nhờ thế, dù có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung, sự nghiệp của Sửu suôn sẻ, thành công hơn người. Không những thế, con giáp may mắn này có vô số cơ hội thăng chức tăng lương, kiếm tiền cực đỉnh.

Bước chân vào tử vi năm 2020, Sửu sẽ một bước đổi đời, thành công vang dội. Chẳng những nhà xe có đủ, tiền chất chật nhà, con giáp giàu có này còn tha hồ rung đùi hốt bạc, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

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Sách tử vi con giáp có nói, trong năm Canh Tý 2020 tới Dần sẽ như cá gặp nước, cá chép hóa rồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, bản lĩnh và cá tính hơn người. Con giáp này có tham vọng làm giàu, chí tiến thủ và không sợ đối mặt với khốn khó, cơ cực. Thế nên, họ thừa khả năng để tự làm đại gia của chính mình, ăn nên làm ra mà chẳng cần bám víu vào bất cứ ai.

Sách tử vi con giáp có nói, trong năm Canh Tý 2020 tới Dần sẽ như cá gặp nước, cá chép hóa rồng. Làm gì cũng hái ra tiền, làm ăn thắng lợi, tài vận dồi dào chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

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Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy, sung túc đủ đầy chính là may mắn trời cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan, dám nghĩ dám làm nhưng khá ương bướng nên thuở đầu lập nghiệp Thân gặp phải vô số khó khăn, thậm chí thất bại. Vậy nhưng, chính nhờ những tháng năm trầy trật ấy đã cho Thân rất nhiều kinh nghiệm vô giá, giúp họ vững vàng trên đường công danh.

Trong năm 2020 tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ Thân cũng sẽ tha hồ đón thần tài vào nhà, hỷ sự ập xuống đầu. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn gì được nấy, sung túc đủ đầy chính là may mắn trời cho Thân.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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