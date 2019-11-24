Tử vi năm Canh Tý 2020: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 24/11/2019 05:00

Sách tử vi năm 2020 có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang năm mới những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày khổ cực, gian truân, 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 này sẽ thêm phúc thêm phần, phú quý phát tài, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, năm mới này sẽ giúp Hợi đổi đời trong phút chốc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi con giáp có nói, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh và dĩ hòa vi quý. Họ khéo léo trong giao tiếp, tài năng trong công việc nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng.

Canh Tý 2020 sẽ giúp con giáp giàu có này đổi đời trong phút chốc. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, thăng chức tăng lương, thoải mái tiêu pha là những gì Hợi nắm chắc trong tay. Đặc biệt, tháng 3/2020 hợi sẽ có lộc ùa vào nhà, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn.

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Của nả dồi dào, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời ban cho Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chỉ cần bước chân vào năm 2020 cuộc đời của người tuổi Mùi sẽ sang trang mới. Không chỉ có cơ hội thể hiện năng lực, thăng chức tăng lương, nghề tay trái còn giúp con giáp này có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Của nả dồi dào, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần trời ban cho Mùi. Đặc biệt, chuyện tình duyên của con giáp may mắn này cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây, gia đạo hưng thịnh, hỷ sự ập vào nhà.

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Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật chính là trái ngọt đời Thân trong năm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp cá tính, mạnh mẽ và có gan làm giàu. Dù lớn lên trong nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống nhưng Thân vẫn giữ được cốt cách cao quý của mình. Thế nên, từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai nấy đều nể trọng con giáp giàu sang này.

Trong tháng đầu tiên của năm 2020, Thân sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật chính là trái ngọt đời Thân trong năm tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chỉ cần bước chân vào tháng cuối cùng của năm 2019, top con giáp giàu có này sẽ chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, trước Tết Canh Tý công thành danh toại.

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