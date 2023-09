Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy trong tháng 12/2019

Sách tử vi con giáp có nói, trong tháng 12/2019 Sửu sẽ có cơ may lội ngược dòng. Không chỉ ăn nên làm ra, vạn sự như ý Sửu còn trở thành con giáp giàu có hơn người, quơ tay là có tiền.

Làm một hưởng mười, làm chơi thưởng thật, tiền ùn ùn chui vào túi chính là vận số trời đã an bài cho Mùi

Tuổi Mùi

Hiền lành, nhân hậu lại biết cách đối nhân xử thế nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may Mùi đều được quý nhân hỗ trợ hết lòng, bình an vô sự. Điềm báo may mắn tài lộc sẽ ập vào nhà con giáp may mắn này trong tháng cuối năm 2019.