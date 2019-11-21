Sau ngày 20/11, 3 con giáp tài lộc thăng hoa, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 21/11/2019 11:22

Khổ tận cam lai, sau 20/11, top con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cuối năm của nả đầy nhà.

Từ đây đến cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ có phúc lộc dồi dào, tiền xài thả ga, tha hồ rước thần tài vào nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng có tài lộc thăng hoa, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp thông minh, nhanh nhẹn lại có gan làm giàu nên Thân gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ biết nắm bắt cơ hội, đi tắt đón đầu nên càng nỗ lực càng phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn.

Sau 20/11, nhờ có quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều, Thân sẽ như cá gặp nước, vận trình thêm phần thuận lợi. Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng có tài lộc thăng hoa, tiền chất chật nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ giúp con giáp bản lĩnh này đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu hiền lành, chăm chỉ và có lập trường nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến đối tác ai cũng kiêng nể. Chính sự khác biệt, cá tính ấy là chìa khóa mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ cho Dậu khi còn khá trẻ.

Từ đây đến cuối năm 2019, Dậu sẽ có tài vận bùng nổ, thu nhập chính hay phụ đều tăng nhanh đến chóng mặt. Thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ giúp con giáp bản lĩnh này đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm.

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Từ 20/11 đến cuối năm nay, Tuất sẽ chuyển mình rực rỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thành, thật thà và trách nhiệm nên Tuất cực khéo léo trong đối nhân xử thế. Dẫu bị đời vùi dập, bị tiểu nhân quấy phá, sao xấu chiếu mệnh thì Tuất vẫn giữ được sự thiện lương như vốn dĩ. Nhờ thế, họ được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Từ 20/11 đến cuối năm nay, Tuất sẽ chuyển mình rực rỡ, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Tiền chất đầy nhà, vàng rải khắp sân, an nhàn hưởng thụ chính là tương lai con giáp này nắm chắc trong tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả. 

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Tử vi 12 con giáp có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất tháng 12/2019 này gia chủ sẽ có cuộc sống thăng hoa, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

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