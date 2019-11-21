Số trời đã định: 3 con giáp tiền rơi trúng đầu, phú quý theo chân trong 40 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21/11/2019 12:00

Nhờ được Ngọc Hoàng phù trợ, may mắn bám riết không buông nên 3 con giáp giàu có này sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, có đủ vinh hoa phú quý.

Trong 40 ngày tới, những con giáp giàu có này sẽ có hỷ sự ập vào nhà tới tấp, ăn nên làm ra, công thành danh toại, phú quý hơn người.

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Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, con giáp giàu có này càng phất lên cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp bản lĩnh, có gan làm giàu và biết người biết ta. Nhờ sự khôn khéo, tinh tế của mình nên Tỵ sớm gặt hái thành công chốn thương trường, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, con giáp giàu sang này càng phất lên cực nhanh.

Trong 40 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, Tỵ sẽ đổi đời ngoạn mục. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào nhà chính là vận số trời đã an bài cho con giáp may mắn nhất những ngày cuối năm 2019 này.

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Trong 40 ngày tới, Mão sẽ vét sạch ví thần tài, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Dẫu bị người khác ganh ghét, hãm hại Mão cũng chẳng để tâm. Ngược lại, họ nỗ lực từng ngày, phấn đấu vươn lên để khẳng định vị thế của mình.

Vậy nên, càng về hậu vận con giáp thiện lương này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Trong 40 ngày tới, Mão sẽ vét sạch ví thần tài, sung sướng như tiên, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

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Từ đây đến Tết 2020, Tuất sẽ buôn may bán đắt, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm trong công việc, chưa bao giờ đầu hàng số phận nên Tuất chẳng cần bám víu vào bất cứ ai vẫn có của ăn của để, tài vận sung túc. Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều phúc phần cho con giáp may mắn này, đặc biệt là những ngày cuối năm.

Từ đây đến Tết 2020, Tuất sẽ buôn may bán đắt, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận của. Cứ thế mà giàu, đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy chính là phúc lộc trời cho Tuất.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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