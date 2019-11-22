Từ đây đến cuối năm 2019: 3 con giáp làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, thần tài gõ cửa liên tục

Tâm linh - Tử vi 22/11/2019 14:38

Chỉ cần bước chân vào tháng cuối cùng của năm 2019, top con giáp giàu có này sẽ chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, trước Tết Canh Tý công thành danh toại.

Hỷ sự gõ cửa, thần tài rót lộc sẽ giúp 3 con giáp giàu có này kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phải mua thêm két sắt để chứa cũng không xuể.

con giap giau co 1
Tháng 12/2019 là thời hoàng kim, giúp con giáp giàu có này sở hữu nhà đẹp xe sang, tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có khát khao làm giàu, kiên định và nhạy bén với cơ hội đổi đời nên dù xuất thân trong gia đình nghèo khó Dậu vẫn dư sức tự làm đại gia. Chẳng những sở hữu cuộc sống đủ đầy sung túc, Dậu còn thăng tiến cực nhanh trên đường công danh.

Tử vi học có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm khá nhiều biến động với người tuổi Dậu. Thế nhưng, tháng 12/2019 lại là thời hoàng kim, giúp con giáp giàu sang này sở hữu nhà đẹp xe sang, tài vận dồi dào. Sang năm Canh Tý 2020 Dậu sẽ đại cát đại lợi, phát tài cực to khiến ai cũng hờn.

con giap giau co 2
Càng về cuối năm Tỵ càng thu về nhiều lợi nhuận, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lanh lợi, khôn ngoan và tinh tế nên Tỵ được rất nhiều người thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp bản lĩnh này đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng nỗ lực, càng chăm chỉ Tỵ sẽ càng ăn nên làm ra, vận may mỉm cười.

Sách tử vi con giáp có nói, tháng 12/2019 Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có tài vận thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm càng thu về nhiều lợi nhuận, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

con giap giau co 3
Từ đấy đến cuối năm 2019, Tý không thành đại gia cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan. Họ chẳng bao giờ rót tiền vào một lĩnh vực mà mình chưa thấu hiểu tường tận về nó, càng không cả nể trong làm ăn nên đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp.

Nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tháng cuối năm 2019 Tý sẽ ngập trong biển tiền. Sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào nên nếu Tý không thành đại gia cũng sẽ có bạc tỷ trong tay, đổi đời ngoạn mục.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy trong tháng 12/2019

Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy trong tháng 12/2019

Tháng cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ nhận được tài lộc dồi dào, phú quý triền miên, đếm mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 11 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt