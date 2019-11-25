Sau Tết Canh Tý 2020, 3 con giáp nghèo mấy cũng phát tài, đầu năm tài lộc dồi dào, cuối năm song hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 25/11/2019 15:12

Khổ tận cam lai, chỉ cần bước chân vào Tết Canh Tý 2020, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tiền tài sinh sôi nảy nở, lội ngược dòng ngoạn mục.

Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần nằm trong danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm này, gia chủ sẽ đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng giàu sang viên mãn, tiền tỷ trong tay.

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Không chỉ làm ăn thịnh vượng, vạn sự hanh thông, con giáp may mắn này còn một bước hóa rồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, chân thành nên gây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp quanh mình. Họ chăm làm việc thiện, hay đỡ đần người khác mà không suy tính thiệt hơn nên được quý nhân tương trợ, thần tài nuông chiều, càng già càng phát lộc phát tài.

Sách tử vi năm 2020 có nói, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để đời Mão sang trang. Không chỉ làm ăn thịnh vượng, vạn sự hanh thông, con giáp giàu có này còn một bước hóa rồng, công thành danh toại khiến ai cũng hờn.

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Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, cuộc sống thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất dù là nam hay nữ đều cương trực, thẳng thắn và có chí tiến thủ. Họ có tham vọng, không ngừng nỗ lực vượt qua khốn khó nên một khi có cơ hội làm giàu Tuất sẽ chớp lấy ngay lập tức.

Sau Tết Nguyên Đán Canh Tý, người tuổi Tuất sẽ như chuột sa chĩnh gạo, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Càng về cuối năm con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, cuộc sống thăng hoa rực rỡ.

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Bước qua năm 2020, Mùi sẽ có cơ may lội ngược dòng, tiền tài tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, chăm chỉ lại cầu tiến nên người tuổi Mùi được trời Phật thương yêu, bề trên chiếu cố nồng hậu. Chẳng sợ khốn khó, càng không sợ gian truân nên Mùi dễ dàng chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên đổi đời.

Bước qua năm 2020, Mùi sẽ có cơ may lội ngược dòng, tiền tài tìm đến tận cửa. Không chỉ ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, Mùi còn có tình duyên hạnh phúc ấm êm, viên mãn bội phần.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang năm mới những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

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