Phát hờn với 3 con giáp tiền đè sập nhà, tài lộc bủa vây không ngớt trong tháng 12/2019

Tâm linh - Tử vi 26/11/2019 11:21

Tháng 12/2019, top con giáp may mắn ngút trời này sẽ đổi vận ngoạn mục. Không chỉ có tiền chất chật nhà, lộc lá bủa vây họ còn làm đâu thắng đó, sung sướng như tiên.

Nhờ có bề trên chiếu mệnh, quý nhân tương trợ nên 3 con giáp may mắn nhất tháng 12/2019 này sẽ uống no lộc trời, đổi đời trong tích tắc.

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Kỷ Hợi 2019 là năm giúp Tuất trở thành con giáp may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp dĩ hòa vi quý, sống trách nhiệm và không ngừng nỗ lực để vươn lên. Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp may mắn này đã thành công vang dội, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Kỷ Hợi 2019 là năm giúp Tuất trở thành con giáp giàu có hơn người. Vậy nhưng, phải chờ đến tháng cuối cùng của năm Tuất mới đại cát đại lợi, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Công thành danh toại, song hỷ lâm môn là phúc phần Tuất xứng đáng nhận được.

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Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì số dư trong tài khoản của Thân cũng nhảy số liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan lại có chí tiến thủ nên người tuổi Thân chưa bao giờ hờn trách số phận, cũng chẳng ai oán thế gian nửa lời. Họ chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình và khéo léo trong đối nhân xử thế nên được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Sách tử vi con giáp có nói, tháng 12 tới Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì số dư trong tài khoản của Thân cũng nhảy số liên tục.

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Càng về cuối năm Mùi càng thịnh vượng phát tài, ôm khoản lương thưởng siêu khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi vốn là con giáp sống chân thành, nặng nghĩa tình nên trong đối nhân xử thế, họ được lòng người. Người xưa có nói, chỉ cần đắc nhân tâm sẽ có cả thiên hạ, Mùi sống tử tế nên được trời Phật thương yêu, hỗ trợ hết lòng. Con giáp may mắn này chưa bao giờ thiếu tiền, túi cứ vơi lại đầy.

Sách tử vi con giáp năm Kỷ Hợi 2019 có nói, tháng 12 tới Mùi sẽ khổ tận cam lai, ăn nên làm ra. Càng về cuối năm Mùi càng thịnh vượng phát tài, ôm khoản lương thưởng siêu khủng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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