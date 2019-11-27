3 con giáp được LỘC TRỜI CHO, cuộc sống thăng hoa, làm ăn thịnh vượng trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 27/11/2019 12:55

Bước sang năm Canh Tý 2020, những con giáp giàu có này sẽ đếm tiền sái tay, may mắn theo chân, muốn khổ cũng không được.

Nhờ là con cưng của trời, thần tài rót lộc vào nhà tới tấp nên 3 con giáp giàu có này sẽ phát tài cực to, sung túc hơn người trong năm Canh Tý 2020.

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Càng về cuối năm Mùi càng thịnh vượng, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là nam hay nữ đều thận trọng, nghiêm túc và không ngừng nỗ lực vươn lên. Dẫu không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Mùi vẫn thừa khả năng để tự mình gầy dựng cơ ngơi, kiếm tiền cực đỉnh, thành công vang dội.

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp, giúp người tuổi Mùi ăn nên làm ra, trở thành con giáp may mắn bậc nhất thì Canh Tý 2020 sẽ giúp Mùi vươn lên thành con giáp giàu có ngút trời. Càng về cuối năm Mùi càng thịnh vượng, tiền của ùa vào nhà ào ào như thác.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần bước chân vào tháng đầu tiên của năm Dần đã phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, cá tính lại thông minh nên người tuổi Dần sớm khẳng định được vị thế của mình chốn công sở. Họ dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu và bất chấp khó khăn để vượt lên số phận nên công thành danh toại, ngày càng bội thu bạc tiền.

Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần bước chân vào tháng đầu tiên của năm Dần đã phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể. Đặc biệt, từ tháng 3/2020 Dần sẽ thăng chức tăng lương, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

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Bước chân sang năm 2020 con giáp bản lĩnh này sẽ có nhiều cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã chú tâm vào công việc Ngọ sẽ gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Kỷ Hợi 2019 may mắn bao nhiêu thì bước chân sang năm 2020 con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội đổi đời bấy nhiêu.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ dự định buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì năm tới chính là thời cơ để Ngọ tự làm đại gia, tiền nhiều vô kể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp gặp nhiều may mắn, cuộc sống thăng hoa, kiếm tiền dễ dàng trong năm Canh Tý 2020

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Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn tột đỉnh này gia chủ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, vạn sự suôn sẻ, kiếm được bộn tiền.

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