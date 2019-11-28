Sau mồng 1 tháng 12 âm lịch, 3 con giáp này sẽ đổi vận giàu sang, làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tài lộc thăng hoa rực rỡ, cứ bước chân ra tới ngõ tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 12 âm lịch này.

Tháng 12 năm Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này đổi vận sau một đêm. Chẳng những lộc lá đầy nhà, giàu sang phú quý họ còn có đời sống tình cảm ấm êm vạn phần. Từ ngày 1/12 âm lịch Dậu sẽ vĩnh biệt vận xui, rước may mắn tài lộc vào nhà liên tục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Kỷ Hợi 2019 là năm khá nhiều thăng trầm với người tuổi Dậu. Có những lúc tưởng chừng như đã có tất cả trong tay nhưng Dậu lại để vuột mất cơ hội trời cho, phải lận đận lắm phen mới tìm được sự yên ổn trong tâm hồn, ổn định trong sự nghiệp.

Thế nhưng, từ ngày 1/12 âm lịch Dậu sẽ vĩnh biệt vận xui, rước may mắn tài lộc vào nhà liên tục. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật giúp Dậu trở thành con giáp giàu có ngút trời, tự làm đại gia chỉ trong tích tắc. Sửu sẽ một bước đổi đời, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Nửa đầu năm không mấy suôn sẻ, thế nhưng từ tháng 12 âm lịch vận số của Sửu lại khởi sắc đáng kể. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp bản lĩnh này cũng có tiền chất chật nhà, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân.

Sửu sẽ một bước đổi đời, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, khôn ngoan trong kinh doanh Sửu ắt công thành danh toại, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Càng về cuối năm Ngọ càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ ăn Tết cực to - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nuông chiều nên càng về cuối năm Ngọ càng thêm phúc thêm phần, được trời ưu ái mà ban cho vô số bổng lộc. Nhờ thế, tài chính của Ngọ được cải thiện, thoải mái tiêu pha mà không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. Sách tử vi con giáp có nói chỉ cần bước chân vào tháng 12 âm lịch Ngọ sẽ được thần tài rót lộc, cứ vơi lại đầy. Càng về cuối năm Ngọ càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ ăn Tết cực to, sung túc an nhàn. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi năm Canh Tý 2020: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, nghèo mấy cũng giàu Sách tử vi năm 2020 có nói, dù hiện tại khốn khó, cơ cực đến mấy thì bước sang năm mới những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tha hồ gánh lộc vào nhà.

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