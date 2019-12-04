3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, của nả ùa vào nhà tới tấp trong tháng 12/2019

Tâm linh - Tử vi 04/12/2019 11:41

Tháng 12/2019, những con giáp giàu có này sẽ tha hồ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Sau những khốn khó cơ cực, top con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng phát hờn.

con giap giau co 1
Càng về cuối năm Tý càng sung túc viên mãn, đếm mãi cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài năng và có gan làm giàu nên người tuổi Tý gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Kỷ Hợi 2019 là năm giúp họ có nhiều cơ hội đổi đời, làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông, kiếm được bộn tiền.

Đặc biệt, tháng 12/2019 con giáp giàu sang này sẽ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Càng dám nghĩ dám làm, càng kiên định với mục tiêu đã đề ra Tý càng sung túc viên mãn, đếm mãi cũng không hết tiền.

con giap giau co 2
Tử vi con giáp có nói, con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, một bước đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và cực mạnh mẽ nên dù là đàn ông hay phụ nữ, làm công hay làm chủ Dần cũng sẽ tha hồ rước may mắn vào nhà. Thế nên, Dần đừng ngần ngại trước những khó khăn gian khó, bởi chỉ cần chiến thắng nghịch cảnh họ sẽ phát triển rực rỡ.

Tử vi 2019 có nói, con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, một bước đổi đời. Càng về cuối năm tài lộc của người tuổi Dần càng ổn định, trúng quả lớn trong làm ăn.

con giap giau co 3
Tháng cuối năm 2019, nhờ được quý nhân che chở Thìn sẽ đại cát đại lợi, phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn ngoan và được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng nên Thìn chưa bao giờ biết khổ là gì. Con giáp này có chí lớn, dám dấn thân và trách nhiệm trong công việc nên tài lộc vượng phát, ăn nên làm ra.

Tháng cuối năm 2019, nhờ được quý nhân che chở Thìn sẽ đại cát đại lợi, phú quý phát tài. Sang năm 2020 Thìn càng thêm phúc thêm phần, đếm tiền sái tay cũng không ngớt.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Năm 2020 phú quý phát tài, 2021 đại cát đại lợi, trong 2 năm tới 3 con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh

Năm 2020 phú quý phát tài, 2021 đại cát đại lợi, trong 2 năm tới 3 con giáp này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp may mắn này sẽ có cuộc sống thăng hoa thịnh vượng, tiền tài dư dả, của nả bủa vây trong 2 năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026