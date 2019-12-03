Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp đại cát đại lợi, kiếm được bộn tiền trong nửa cuối tháng 12/2019

Tâm linh - Tử vi 03/12/2019 12:05

Trong nửa cuối tháng 12/2019, top con giáp may mắn này sẽ có tiền của dồi dào, thần tài gõ cửa, túi lúc nào cũng rủng rỉnh sung sướng an nhàn.

3 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, làm một hưởng mười, đổi đời ngoạn mục trong nửa cuối tháng 12.

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Càng nỗ lực vươn lên, càng phấn đấu miệt mài Sửu càng ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm. Họ không quản khó khăn, chẳng sợ cực nhọc để có được hiệu suất công việc cao nhất. Nhờ thế, càng nỗ lực vươn lên, càng phấn đấu miệt mài Sửu càng ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn.

Trong 15 ngày cuối năm 2019, con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà. Không chỉ quơ tay là có tiền, có cơ hội thăng chức tăng lương Sửu còn đếm tiền sái tay, ăn Tết cực to khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Càng về cuối năm Tý càng thêm phúc thêm phần, tài vận ngày càng dồi dào, lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài năng và có chí tiến thủ nên Tý chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai, càng không cho phép bản thân lười nhác. Họ có gan làm giàu, lao động miệt mài để sở hữu cuộc sống sang giàu, đủ đầy cho chính mình và người thân.

Nhờ giỏi kiếm tiền lại cực khôn ngoan trong quản lý tài chính nên Tý sẽ có 15 ngày cuối năm ngập trong biển tiền. Càng về cuối năm Tý càng thêm phúc thêm phần, tài vận ngày càng dồi dào, lội ngược dòng ngoạn mục.

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May mắn theo chân còn giúp con giáp giàu sang này có năm 2020 đỏ rực như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp ham chơi, bất cần và khá ngông cuồng nhưng ở con giáp bản lĩnh này có óc sáng tạo và tinh thần cầu tiến hơn người. Sớm muộn Ngọ cũng công thành danh toại, được thần may mắn mỉm cười mà ban cho tài lộc ngập nhà.

Trong 15 ngày cuối năm, dù làm công ăn lương hay làm chủ Ngọ cũng kiếm được đống tiền, túi cứ vơi lại đầy. May mắn theo chân còn giúp con giáp giàu sang này có năm 2020 đỏ rực như son.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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