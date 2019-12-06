3 con giáp tiền rơi trúng đầu, nhà xe chờ sẵn trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 06/12/2019 15:16

Năm 2019 xui xẻo, đen đủi bao nhiêu thì bước sang năm 2020 top con giáp may mắn này càng sung túc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý bấy nhiêu.

Chỉ cần bước chân vào năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ được hưởng lộc trời cho, tiền ùa vào nhà, ví lúc nào cũng rủng rỉnh.

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May mắn thay, chỉ cần bước sang năm Canh Tý 2020 đời Sửu sẽ sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp. Thế nhưng, chính vì quá biết điều, lo nghĩ cho người khác nên không ít lần Sửu bị người mình tin tưởng lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Đây chính là lý do vì sao năm 2019 của Sửu trầy trật đủ đường.

May mắn thay, chỉ cần bước sang năm Canh Tý 2020 đời Sửu sẽ sang trang mới. Chẳng những được quý nhân gõ cửa, thần tài ghé thăm, cơ hội kiếm tiền còn ập xuống đầu giúp Sửu trở thành con giáp giàu sang tột đỉnh, phúc phần đầy người.

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Hợi cứ hiên ngang là chính mình, đón nhận may mắn trời cho trong năm mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù là đàn ông hay phụ nữ, làm thuê hay làm chủ thì Hợi cũng sẽ có đường tài lộc đỏ chót như son trong tử vi năm 2020. Chẳng cần dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai, cũng chưa bao giờ nói xấu sau lưng đồng nghiệp để tranh quyền đoạt lợi. Hợi cứ hiên ngang là chính mình, đón nhận may mắn trời cho trong năm mới này.

Đầu năm quý nhân tương trợ, giữa năm thần tài ghé thăm, cuối năm tiền của bủa vây chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang nhất năm 2020 này.

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Khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, hỷ sự sẽ ập vào nhà Thân tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tiền ồ ạt chảy vào nhà, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là những gì trời đã sắp đặt cho Thân trong năm mới 2020. Thế nên, dù hiện tại có khốn khó cơ cực đến mấy Thân cũng đừng nản lòng. Khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, hỷ sự sẽ ập vào nhà Thân tới tấp.

Việc Thân cần làm bây giờ là chớp lấy cơ hội trời cho, chăm chỉ kiếm tiền và cống hiến hết mình. Có như thế, sẽ chẳng ai có thể ganh ghét hay không hài lòng về bạn nữa.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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