3 con giáp nổi tiếng thiện lương, càng phúc đức càng giàu có, không sân si vẫn có lộc chật túi

Tâm linh - Tử vi 08/12/2019 12:00

Dù hiền lành, điềm đạm và chẳng bao giờ sân si với ai nhưng nhờ tâm hướng thiện nên 3 con giáp thiện lương này cả đời hưởng vinh hoa phú quý, càng già càng giàu.

Càng nhiều tuổi càng thêm phúc thêm phần, quý nhân tương trợ nên top con giáp thiện lương này sẽ giàu sang sung túc, chẳng bao giờ lo thiếu tiền.

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Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong tử vi 12 con giáp, Mão chính là con giáp thiện lương bậc nhất. Chẳng những hay giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, Mão còn khéo léo trong đối nhân xử thế, luôn nhường nhịn những người xung quanh. Thế nên, họ được trời Phật thương yêu, quý nhân che chở.

Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, muốn nghèo cũng không được chính là thành quả Mão xứng đáng nhận được.

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Của nả cứ vơi lại đầy, càng già càng giàu chính là vận mệnh trời đã sắp đặt cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết suy nghĩ cho người khác và chẳng bao giờ tranh quyền đoạt lợi với ai nên Hợi được nể trọng, thương yêu. Họ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tạo dựng sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến phát hờn.

Dẫu không toan tính, cũng chẳng quá tài năng nhưng nhờ được trời thương nên con giáp hiền lành này chưa bao giờ thiếu tiền. Của nả cứ vơi lại đầy, càng già càng giàu chính là vận mệnh trời đã sắp đặt cho Hợi.

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Nhờ chăm làm việc thiện, tích đức nên con giáp này nhận được phúc báo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tài năng và có chí tiến thủ nên chẳng chóng thì chày Thân sẽ sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu người khác bị vận xui đeo bám, kẻ xấu hãm hại thì đời Thân chỉ gặp toàn may mắn.

Nhờ chăm làm việc thiện, tích đức nên con giáp này nhận được phúc báo, cả đời an yên. Càng hiền lành nhân hậu Thân càng nắm chắc ngôi con giáp giàu có nhất, ngập trong biển tiền, ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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