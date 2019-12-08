Phát hờn với 4 con giáp là con cưng của trời, phúc phần đầy người, đếm tiền sái tay trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 08/12/2019 12:00

Nếu thuộc danh sách 4 con giáp may mắn hơn người, tiền tài viên mãn, lộc lá đầy nhà này bạn sẽ kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng chẳng được.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, nghèo mấy cũng thành đại gia chính là phúc phần 4 con giáp may mắn này nhận được trong tử vi năm Canh Tý 2020.

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Càng về cuối năm con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Họ biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân, dám nghĩ dám làm và không sợ khổ cực. Nhờ thế, càng về cuối năm con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sách tử vi năm 2020 có nói, đây chính là năm giúp Tý đổi đời ngoạn mục, kinh doanh vượng phát, của nả đầy nhà. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thì ngay từ giữa năm Tý đã có tiền chất chật nhà, sung túc an nhàn hơn người.

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Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ đếm mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Dậu vẫn dư sức đổi đời nhờ sự cố gắng của mình. Càng gian truân cơ cực con giáp này càng đặt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Bước sang năm Canh Tý 2020, Dậu dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ có thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ đếm mãi không hết tiền, của nả ùa vào túi ào ào.

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Dần sẽ trở thành đại gia, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và thông minh hơn người nên dù thuở thiếu thời phải trầy trật để mưu sinh nhưng từ ngưỡng 30 trở đi con giáp may mắn này sẽ đổi đời. Chẳng những dễ dàng mua nhà sắm xe, tiền tỷ trong tay Dần còn thêm phúc thêm phần, công thành danh toại.

Hãy cứ tự tin vào chính mình, chớp lấy cơ hội trời cho để thể hiện bản lĩnh thì cuối năm 2020 Dần sẽ trở thành đại gia, đếm tiền sái tay.

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Chỉ cần bước sang Canh Tý 2020 đời Tỵ sẽ sang trang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kỷ Hợi 2019 không mấy suôn sẻ, bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên Tỵ gặp phải khá nhiều khốn khó. Họ càng dấn thân lại càng bị đồng nghiệp xấu lợi dụng, tranh giành thành quả đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

Thế nhưng, chỉ cần bước sang Canh Tý 2020 đời Tỵ sẽ sang trang. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả chất đống Tỵ còn vươn xa trên đường công danh, thành đạt, hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Năm 2019 xui xẻo, đen đủi bao nhiêu thì bước sang năm 2020 top con giáp may mắn này càng sung túc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý bấy nhiêu.

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