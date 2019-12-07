Tử vi năm 2020: 3 con giáp gặp hạn TAM TAI và cách hóa giải vận xui, rũ sạch đen đủi

Tâm linh - Tử vi 07/12/2019 15:58

Theo tử vi năm 2020, muốn xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, hóa giải triệt để vận Tam Tai 3 con giáp xui xẻo này cần chú ý những điều sau.

Sách tử vi năm 2020 có nói, 3 con giáp xui xẻo này sẽ gặp nạn tam tai, xui xẻo đủ đường, làm ăn thất bại, hao tài tốn của.

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Do gặp hạn Tam Tai nên Sửu đứng đầu top con giáp xui xẻo, mọi thứ đều không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và có chí tiến thủ. Họ nỗ lực không ngừng, cống hiến hết mình để mong đổi đời, gặt hái thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thế nhưng, bước vào năm 2020, do gặp hạn Tam Tai nên Sửu đứng đầu top con giáp xui xẻo, mọi thứ đều không như ý.

Chẳng những bất đồng ý kiến với cấp trên, bị triệt đường thăng tiến Sửu còn bị tiểu nhân quấy phá, tiền của đội nón ra đi.

Sách tử vi năm 2020 có nói, để tránh xa vận xui Sửu cần hạn chế đến khu vực sông nước. Con giáp xui rủi này cũng cần bình tĩnh trong mọi điều, đừng để giận quá mất khôn. Đặc biệt, Sửu đừng dại hợp tác làm ăn với người tuổi Tý, Tỵ, Tuất kẻo tiền mất tật mang, gánh món nợ khủng.

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Càng đeo đuổi, càng cố chấp Tỵ càng áp lực vì chẳng thể xoay chuyển tình thế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi con giáp có nói, dù có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền nhưng vì bị hung tin án ngữ nên Tỵ đành vuột mất thời cơ trời cho. Càng đeo đuổi, càng cố chấp Tỵ càng áp lực vì chẳng thể xoay chuyển tình thế.

Trong năm Canh Tý này, để tránh tài lộc tiêu tán Tỵ đừng dại đổ tiền đầu tư kinh doanh. Bởi lẽ, bạn sẽ không chỉ mất tiền mà còn đánh mất những mối quan hệ thân tình.

Tóm lại, để tránh xui xẻo đeo bám Tỵ cần điềm tĩnh giải quyết những khúc mắc trong các mối quan hệ. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân, cũng đừng dại thay đổi công việc kẻo thu nhập bấp bênh, lận đận đủ đường.

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Trong năm 2020, con giáp xui xẻo này cần cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo gánh họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vì gặp hạn Tam Tai nên từ tài lộc, sự nghiệp đến chuyện tình cảm của Dậu đều trắc trở đủ đường. Những khó khăn trong công việc khiến Dậu phải mệt mỏi tìm cách giải quyết nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.

Căng thẳng mệt mỏi chốn công sở khiến Dậu dễ cau có, khó chịu và “giận cá chém thớt” với gia đình, khiến hòa khí tiêu tán.

Thế nên, trong năm 2020, con giáp xui xẻo này cần cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo gánh họa thị phi chỉ vì khẩu nghiệp.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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Năm 2019 xui xẻo, đen đủi bao nhiêu thì bước sang năm 2020 top con giáp may mắn này càng sung túc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý bấy nhiêu.

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