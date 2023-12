3 con giáp được hưởng nhiều Phúc Đức vào đúng 3h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Chính thức thoát nạn Tam Tai, một bước thăng hoa, giàu sang không ai sánh kịp, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn    

Vào thời điểm này (2h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022), ba con giáp sẽ có vận may lớn, phát tài khủng, gặp nhiều may mắn và an lành. Từ nay, không chỉ khỏe như vâm mà sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền bạc rủng rỉnh.