Trời xanh an bài, Phật Bà hiển linh đúng 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: 3 con giáp được độ trì vượt qua ải khổ, sự nghiệp đột phá, làm “sương sương” mà có ngay tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 09:32

Từ 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022, tài lộc rủng rỉnh, vận may ập đến, dự đoán 3 con giáp sẽ giàu có về tài lộc nhất, bất ngờ trở thành người giàu có.

 

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi rất cẩn thận và can đảm. Cuộc sống của họ nhìn chung rất viên mãn. Họ là những người rất biết cách tận hưởng, sẽ không ngừng học hỏi và làm giàu thêm cho bản thân, dù gặp khó khăn cũng không ca thán, nản lòng.

Trời xanh an bài, Phật Bà hiển linh đúng 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: 3 con giáp được độ trì vượt qua ải khổ, sự nghiệp đột phá, làm “sương sương” mà có ngay tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022, vận trình của con giáp này hứa sẽ hanh thông thuận lợi hơn nhiều phần. Trước hết, được quý nhân phù trợ, áp lực của họ sẽ nhanh chóng được giải tỏa, sự nghiệp thăng tiến đáng kể, trước mắt không còn phiền phức nữa. Bên ngoài có quý

nhân, ở nhà có người thân giúp đỡ, chia sẻ. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian phát tài phát lộc với người tuổi Hợi. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố tiêu cực nào, tài lộc ngày càng rủng rỉnh.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực và luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, những người tuổi Tuất thường không gặp nhiều may mắn vào tháng trước nhưng họ sẽ gặp được đền đáp xứng đáng vào tháng này.

Trời xanh an bài, Phật Bà hiển linh đúng 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: 3 con giáp được độ trì vượt qua ải khổ, sự nghiệp đột phá, làm “sương sương” mà có ngay tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất tìm kiếm được cơ hội làm giàu, sẽ công thành danh toại, làm tiền đề phát triển cho những năm sau. 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ khá xuất sắc, tự giác về nhiều mặt. Họ sắc sảo, thông minh, có kỹ năng làm việc, có tầm nhìn xa nên thành công trong nhiều việc.

Trời xanh an bài, Phật Bà hiển linh đúng 1h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: 3 con giáp được độ trì vượt qua ải khổ, sự nghiệp đột phá, làm “sương sương” mà có ngay tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có thể dùng sự kiên nhẫn và tự tin của mình để giành lấy vinh quang cho gia đình về nhiều mặt. Cho dù trong công việc họ sắc sảo, quyết đoán bao nhiêu thì thái độ với gia đình lại mềm mỏng, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Con giáp tuổi Ngọ rất hiếu thảo với cha mẹ, luôn cẩn thận chăm lo cho mọi nhu cầu của cha mẹ, đối xử chu đáo với người thân.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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