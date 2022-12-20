Đúng 0h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng, quý nhân giúp sức, tài khoản nhảy vọt, dễ kiếm tiền tỷ, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh      

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 09:29

Đây là thời điểm may mắn đến với những người thuộc 3 con giáp này. Theo tử vi, không chỉ tài lộc tăng cao mà vận trình của họ sẽ suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi hơn trước.  

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường khá kiệm lời nhưng không thể phủ nhận năng lực mạnh mẽ của họ. Vào những thời điểm quan trọng, họ sẽ quyết đoán và thể hiện rõ khả năng của mình.

Đúng 0h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng, quý nhân giúp sức, tài khoản nhảy vọt, dễ kiếm tiền tỷ, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh       - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ 0h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022 có thể là bước ngoặt lớn trong vận trình của những người tuổi Mão. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ đạt được mục tiêu của mình, mở ra nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Không những vậy, tài lộc của người tuổi này cũng rất viên mãn khi được nhiều quý nhân giúp đỡ. Hãy nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội đến với mình, người tuổi Mão nhất định có thể ngày càng tiến xa hơn nữa.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh và ưu điểm để thay đổi, cải thiện bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Đa số những người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp đúng vào thời điểm này.

Đúng 0h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng, quý nhân giúp sức, tài khoản nhảy vọt, dễ kiếm tiền tỷ, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh       - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc này, vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân bên cạnh phù trợ giúp mọi khó khăn đều được giải quyết. Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, cuối năm có cơ hội làm giàu.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi cừu có tính cách đặc biệt nổi bật, làm việc gì cũng có thái độ lạc quan. Họ cũng khá cẩn thận đối với những việc thuộc lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này duy trì thái độ lạc quan, cư xử vui vẻ, hòa thuận với những người thân trong gia đình. Họ cũng đối xử với bạn bè vô cùng trung thành.

Đúng 0h khuya Thứ 4 ngày 21/12/2022: Thần Tài chấm tên 3 con giáp trong sổ vàng, quý nhân giúp sức, tài khoản nhảy vọt, dễ kiếm tiền tỷ, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh       - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có tính cách như vậy cũng rất quan tâm đến người nhà, biết chăm lo cho tình cảm gia đình. Ngày thường, con giáp tuổi Mùi sẵn lòng nhường nhịn nên không khí gia đình của họ rất tốt. Hậu thuẫn vững vàng, tinh thần vui vẻ khiến họ cũng đạt hiệu quả cao trong công việc, sự nghiệp tiến triển vượt bậc.

 

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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