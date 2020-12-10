3 con giáp được cát tinh soi chiếu, tài vận tăng vọt, giàu bất thình lình trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/12/2020 07:07

Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tình tiền như ý, phất lên đổi đời trong 15 ngày tới.

Rũ sạch vận xui, vươn lên làm đại gia, giàu ú ụ chỉ sau một đêm chính là phúc lộc trời cho 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này. 

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Trong 15 ngày tới nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, cương trực và có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống nên đi đến đâu Tuất cũng được quý mến, thương yêu. Những tháng đầu năm may mắn phát tài nên Tuất liên tục hái lộc trời cho, gánh tiền vào nhà.

Đặc biệt, trong 15 ngày tới nhờ được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài, phất lên làm đại gia bạc tỷ. 

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Cuối năm nằm trên đống vàng chính là phúc phần trời an bài cho con giáp giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Dù nằm gai nếm vật, khốn khó đủ đường Dậu vẫn kiên trì tiến về phía trước. Thế nên, dù sinh ra trong cơ hàn Dậu vẫn dư sức tự gầy dựng sự nghiệp thành công, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 15 ngày tới Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cuối năm nằm trên đống vàng chính là phúc phần trời an bài cho con giáp giáp giàu sang này. 

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Cuối tháng 12 Hợi càng lắm của nhiều tiền, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, dĩ hòa vi quý, tinh tế trong đối nhân xử thế nên Hợi được quý nhân hết lòng thương yêu, bề trên nâng đỡ. Tử vi tháng 12 năm Canh Tý 2020 có nói, trong 15 ngày tới Hợi sẽ phú quý phát tài, kiếm được bộn tiền.

Làm chơi hưởng thật, thu nhập tăng theo cấp số nhân nên càng về cuối tháng 12 Hợi càng lắm của nhiều tiền, muốn nghèo cũng khó.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này.

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