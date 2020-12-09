Bước sang năm Tân Sửu 2021: 3 con giáp phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 09/12/2020 16:42

Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này.

Bước sang năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, phú quý sang giàu, đời sang trang rực rỡ. 

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Tiền chất như núi, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, thật thà nhưng Sửu cực khôn ngoan và biết nhìn xa trông rộng. Không sợ khổ, chẳng sợ cực, dám dấn thân nên càng về hậu vận Sửu càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Canh Tý 2020 may mắn là thế, nhưng phải chờ đến năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này mới bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền chất như núi, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Sửu. 

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Tân Sửu 2021 sẽ đón Mùi với mưa tài lộc, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, mặc sức tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Điềm đạm, biết cách đối nhân xử thế và có chí tiến thủ nên dù sinh ra trong nghèo khó Mùi cũng tự mình vươn lên, trở thành đại gia bạc tỷ trước ngưỡng 30.

Càng có gan làm giàu, nhạy bén với thời cuộc con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sự nghiệp hanh thông. Tân Sửu 2021 sẽ đón Mùi với mưa tài lộc, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, mặc sức tiêu pha. 

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Làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất là những gì Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp thiện lương bậc nhất, bởi không chỉ sống tử tế, chân thành họ còn cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, không đòi hỏi đáp đền nên Mão tích được rất nhiều công đức.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Mão sẽ nhận phúc báo trời cho, tiền nhiều vô kể. Làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất là những gì Mão xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng hờn.

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