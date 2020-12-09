Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của 12 con giáp: Dần, Tỵ kiếm được bộn tiền, Ngọ bị tiểu nhân vây hãm, lành ít dữ nhiều

Đồng hồ điểm 0h ngày 10/12/2020 Tý sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Chẳng những được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể Tý còn vươn lên làm đại gia, giàu nhanh đến chóng mặt.

Chỉ cần xem tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết trước vận số của mình để phát huy thế mạnh, cẩn trọng trước mưu hèn kế bẩn của tiểu nhân.

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân. Thế nên, càng vững vàng trước sóng gió Dần càng ăn nên làm ra, của ăn của để chất đống. Tử vi ngày mới có nói, thứ Năm ngày 10/12 Dần sẽ kiếm được bộn tiền, đếm sái tay cũng không xuể.

Điềm đạm, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên Sửu được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Càng chí thú làm ăn con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Mão sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Mão

Công việc suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông, tài vận rộng mở nên dù làm công ăn lương hay làm chủ Mão cũng sẽ có ngày mới đỏ chót như son. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Mão sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Thìn

Thìn cần tập trung cho công việc, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến bản thân phải trả giá đắt. Chỉ cần vượt qua ngày mới đầy nguy khó này Thìn sẽ lại may mắn an nhàn, giàu sang vô đối.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Tỵ

Xem tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 cho thấy Tỵ sẽ có ngày mới may mắn ngập tràn, tình tiền như ý. Được thần tài điểm danh nên Tỵ sẽ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, cuối tuần nằm duỗi mà ăn.

Chỉ cần sơ sẩy, bạn sẽ vô tình trở thành con mồi của tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Ngọ

Phân tâm trong công việc khiến Ngọ dễ mắc phải sai lầm đáng tiếc, bị cấp trên khiển trách, ảnh hưởng đến công việc. Chỉ cần sơ sẩy, bạn sẽ vô tình trở thành con mồi của tiểu nhân.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Mùi

Công việc suôn sẻ, tài vận vượng phát nên chỉ cần bước sang ngày mới Mùi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Không chỉ có của ăn của để chất đống, túi chật cứng tiền, con giáp giàu có này còn hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Thân

Bị sao xấu ám vận nên Thân và một nửa sẽ có những hiểu lầm đáng tiếc. Thậm chí, nếu không biết tiết chế Thân còn đứng trước nguy cơ đánh mất tình yêu. Tài vận tuột dốc không phanh còn khiến Thân chật vật đủ đường, mệt mỏi vô cùng.

Nếu vẫn giường đơn gối chiếc Dậu sẽ gặp được chân ái của đời mình trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Dậu

Tài vận hanh thông, hỷ sự ùa vào nhà nên Dậu sẽ có thu nhập tăng đáng kể. Nếu đã có cặp có đôi Dậu sẽ càng hạnh phúc, nếu vẫn giường đơn gối chiếc bạn sẽ gặp được chân ái của đời mình trong hôm nay.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Tuất

Nổi tiếng là con giáp trung thực, thẳng thắn, biết nghĩ cho người khác nên Tuất gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là quý nhân sẵn lòng đỡ đần Tuất khi khốn khó, giúp họ vượt qua mọi kiếp nạn trong tử vi ngày mới.

Tử vi thứ Năm ngày 10/12/2020 của Hợi

Hợi đừng quá căng thẳng trong công việc, cũng đừng ngần ngại thử sức ở lĩnh cực mới. Chỉ cần sáng suốt, nhạy bén với thời cuộc ắt Hợi sẽ có thứ Năm, ngày 10/12 ngập trong phú quý, tài lộc nở rộ.

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