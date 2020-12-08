Từ nay đến Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, phú quý phát tài, tiền đè ngộp thở

Tâm linh - Tử vi 08/12/2020 12:35

Tiền chất như núi, phú quý ùa vào nhà nên những con giáp may mắn này sẽ giàu sang chạm đỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Nếu thuộc top con giáp may mắn hơn người này gia chủ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 cứ thế mà phất, ăn Tết Tân Sửu 2021 cực to. 

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Nằm duỗi mà ăn, hứng lộc vào nhà, hỷ tín ghé thăm nên Dậu sẽ đón Tết Tân Sửu 2021 cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chân thành và biết cách đối nhân xử thế nên Dậu đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu. Những tháng đầu năm xui xẻo ám vận, lành ít dữ nhiều nhưng từ đây đến cuối năm Dậu sẽ vươn lên thành con giáp giàu có bậc nhất.

Được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương nên chỉ cần nỗ lực không ngừng Dậu ắt tự làm đại gia. Nằm duỗi mà ăn, hứng lộc vào nhà, hỷ tín ghé thăm nên Dậu sẽ đón Tết Tân Sửu 2021 cực to, muốn khổ cũng khó. 

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Từ đây đến cuối năm Thìn sẽ được ban bổng lộc, tiền đè ngộp thở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng ngay từ nhỏ nhưng Thìn không hề ỷ lại vào xuất thân của mình. Họ chí thú làm ăn, phấn đấu miệt mài để khẳng định bản thân nên càng chăm chỉ càng tiến xa trên đường công danh, tương lai xán lạn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ nằm trên đống vàng, đời sang trang mới. Từ đây đến cuối năm Thìn sẽ được ban bổng lộc, tiền đè ngộp thở. 

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Nhà cao cửa rộng, phú quý ập xuống đầu, tiền tỷ trong tài khoản chính là phúc lộc trời cho Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu nên Dần sớm có của ăn của để, tài chính dồi dào. Tuy nhiên, chính vì quá phóng khoáng, dễ tin người nên Dần bị tiểu nhân vây hãm, lừa gạt tiền bạc trong những tháng đầu năm 2020.

May mắn thay, từ đây đến cuối năm Dần sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Nhà cao cửa rộng, phú quý ập xuống đầu, tiền tỷ trong tài khoản chính là phúc lộc trời cho Dần.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp phú quý phát tài, gánh tiền tỷ vào nhà nửa cuối tháng 12/2020

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp phú quý phát tài, gánh tiền tỷ vào nhà nửa cuối tháng 12/2020

Trong nửa cuối tháng 12/2020 dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh thì 3 con giáp may mắn này cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

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