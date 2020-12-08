Tháng 12 âm lịch: 3 con giáp rũ sạch vận đen, vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 08/12/2020 07:15

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/12 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ đổi đời trong chớp mắt, giàu sang vô đối, ngồi chơi cũng hốt bạc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những tháng đầu năm xui xẻo đủ đường nhưng chỉ cần bước sang tháng 12 âm lịch, top con giáp may mắn này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. 

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Tháng 12 âm lịch sẽ cho Ngọ vinh hoa phú quý, tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp phóng khoáng, có gan làm giàu và cực thông minh nên Ngọ tự lập, bản lĩnh và từng bước khẳng định giá trị của mình. Dù ham chơi, bốc đồng nhưng một khi tập trung làm việc ai cũng kiêng nể trước những gì con giáp giàu có này đạt được.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm Canh Tý 2020 không mấy như ý, bù lại tháng 12 âm lịch sẽ cho Ngọ vinh hoa phú quý, tiền tỷ trong tay. 

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Nhờ có cát tinh soi chiếu nên Tuất càng ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm, sống đàng hoàng tử tế và biết điều nên Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ cũng gặt hái được những thành công trong sự nghiệp. Tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Tuất càng ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể.

Thế nên, dù hiện tại khó khăn gian khổ đến mấy Tuất cũng đừng nản lòng bởi vận may trời cho đang chờ bạn phía trước. 

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Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/12 âm lịch Thân sẽ có khoản tiền cực lớn từ trên trời rơi xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người nhanh nhẹn, tháo vát và không nề hà bất cứ việc gì. Chỉ cần đặt ra mục tiêu họ sẽ nỗ lực hết mình để làm cho bằng được. Đây chính là chìa khóa mang lại thành công cho Thân, khiến ai cũng nể trọng.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/12 âm lịch Thân sẽ có khoản tiền cực lớn từ trên trời rơi xuống đầu. Bước chân trái vàng bạc chất chật nhà, bước chân phải nhà xe chờ sẵn, ăn Tết cực to chính là lá số tử vi của con giáp giàu sang này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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