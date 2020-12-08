Thông minh, nhân hậu và dễ dàng gặt hái được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp chính là phúc phần người sinh vào những ngày có số cuối là 0. Đặc biệt, nếu tự đứng ra kinh doanh thì trước ngưỡng 30 bạn đã là đại gia bạc tỷ, nhà xe chờ sẵn, cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Chỉ cần dựa vào cách xem bói số cuối ngày sinh này, bạn sẽ biết ngay số phận của mình, hậu vận có được hưởng giàu sang phú quý, gia đạo ấm êm hay nghèo khó cơ cực, khổ tâm triền miên.

Các chuyên gia tướng số chỉ rõ, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải chật vật mưu sinh nhưng nhờ tinh thần cấu tiến, ý chí quật cường nên người có số 2 ở cuối ngày sinh sẽ vươn lên đổi đời. Càng già càng giàu, tiền chất như núi, muốn khổ cũng không được là lá số tử vi trời đã an bài.

Người có ngày sinh kết thúc bằng số 1 có cuộc đời ấm êm viên mãn, được quý nhân phù trợ. Hơn cả, nhờ sống chân thành, biết điều và có ý chí vươn lên nên sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm họ sẽ hái trái ngọt đời mình với tiền tài danh vọng vây quanh, gia đạo an vui, hạnh phúc đến cuối đời.

Được thần tài điểm tên trong sổ vàng nên họ may mắn phát tài, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Số 3

Là người nhạy cảm, nhân hậu, sẵn sàng đỡ đần người khác mà không hề suy tính thiệt hơn nên người có số cuối trong ngày sinh nhật là số 3 tích được rất nhiều phúc đức. Càng thiện lương, tử tế họ càng lắm của nhiều tiền. Được thần tài điểm tên trong sổ vàng nên họ may mắn phát tài, giàu sang vô đối.

Số 4

Có tài, thông minh và biết tận dụng thế mạnh của mình nên người có số cuối ngày sinh là 4 thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Dẫu khởi nghiệp khó khăn, liên tục bị tiểu nhân hãm hại nhưng từ 36 tuổi trở đi bạn sẽ hưởng trọn lộc trời, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Số 5

Có khả năng lãnh đạo, nhạy bén với thời cuộc và được quý nhân đưa đường chỉ lối nên người có số cuối ngày sinh là 5 luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió bạn càng thành công rực rỡ, tiền ùa vào két ầm ầm như thác lũ.

Từ ngưỡng 40 trở đi người có số cuối ngày sinh là 6 sẽ biết tiết chế bản thân, cuộc đời thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Số 6

Nóng nảy, bốc đồng nên người có số cuối ngày sinh là 6 thường đưa ra những quyết định sai lầm khi không làm chủ được cảm xúc của mình. Đây cũng là lý do vì sao dù làm việc cật lực họ cũng chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Tuy nhiên, từ ngưỡng 40 trở đi họ sẽ biết tiết chế bản thân, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Số 7

Có gan làm giàu, không sợ thất bại, càng không biết từ bỏ ước mơ là gì nên dù rủi ro, khốn khó đến mấy mẫu người này cũng thành công, vận tài chính đỏ rực. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra bạn ắt trở thành tỷ phú, tiền nhiều vô kể.

Số 8

Người có ngày sinh kết thúc bằng số 8 thường tài giỏi hơn người. Họ luôn nỗ lực không ngừng để phấn đấu cho mục tiêu đã đề ra, luôn tự khích lệ bản thân nên tài lộc tự ập vào nhà, cứ vơi lại đầy.

Số 9

Đường tài vận của mẫu người này khá chông gai, trầy trật. Chính vì lớn lên trong đủ đầy nên họ không biết quý trọng những gì mình đang có. Phải chờ đến khi lâm vào cảnh trắng tay, chẳng còn đồng nào trong túi thì người có số cuối ngày sinh là 9 mới “sáng mắt” mà chí thú làm ăn. Hậu vận an yên, hôn nhân ấm êm thuận hòa chính là phúc lộc trời cho bạn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.