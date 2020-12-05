Bước sang tuần mới: 5 con giáp may mắn ngút trời, vét cạn túi thần tài, tự làm đại gia bạc tỷ chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 05/12/2020 21:21

Ai khổ mặc ai, trong 7 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền chất như núi, càng về cuối tuần càng vượng phát.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, 5 con giáp may mắn hơn người này sẽ một bước đổi đời, nghèo mấy cũng thành đại gia, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. 

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Tuất sẽ làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, số dư trong tài khoản tăng lên 9 con số chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp thật thà, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Vậy nên, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, đối tác xem trọng, sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Trong tuần thứ hai của tháng 12 năm Canh Tý 2020, nhờ được thần tài ban lộc nên Tuất sẽ làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, số dư trong tài khoản tăng lên 9 con số chỉ sau một đêm.

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều dám dấn thân, có chí tiến thủ, có gan làm giàu. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Mùi vẫn vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Số trời đã định, trong 7 ngày tới dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mùi đều sẽ phất lên ngoạn mục. Túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, ra đường là va phải thần tài chính là phúc lộc trời cho Mùi. 

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 Sửu sẽ có tài lộc ập xuống đầu, cả tuần ngập trong biển tiền, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, điềm đạm và biết nghĩ cho người khác nên Sửu gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân sẵn sàng giúp đỡ Sửu mỗi khi họ gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống.

Tử vi tuần mới cho thấy, trong 7 ngày tới Sửu sẽ có tài lộc ập xuống đầu, cả tuần ngập trong biển tiền, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Vậy nhưng, Thìn không hề ỷ lại vào xuất thân mà luôn nỗ lực vươn lên, tự khẳng định bản thân nên trước ngưỡng 30 họ đã có sự nghiệp ổn định.

Tử vi mới nhất cho thấy, 7 ngày tới Thìn sẽ kiếm được món tiền cực lớn, đầu tư đâu sinh lời đấy, cuối năm Canh Tý 2020 nằm duỗi mà ăn. 

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Con giáp giàu có này không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bị thần tài đeo bám, cát tinh bủa vây nên người tuổi Hợi sẽ có 7 ngày tới ngập trong biển tiền. Thế nên, dù chông gai cơ cực, khốn khó gian truân Hợi cũng đừng bỏ cuộc bởi phú quý đang chờ bạn phía trước.

Đầu tuần phúc lộc song toàn, giữa tuần tình tiền viên mãn, cuối tuần nằm trên đống vàng nên con giáp giàu có này không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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