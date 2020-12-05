Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp TÀI VẬN BÙNG NỔ, tiền tỷ ập xuống đầu, giàu hơn trúng số độc đắc!

Tâm linh - Tử vi 05/12/2020 08:15

Nhờ được thần tài ghi tên trong sổ vàng nên 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ trong 10 ngày tới.

Trong 10 ngày tới, nhờ có thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tiền tỷ trong tay, giàu hơn trúng số độc đắc. 

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Mọi dự án Tý bắt tay vào thực hiện đều thành công tốt đẹp, tiền tỷ ập xuống đầu, kiệt sức vì đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người khôn ngoan, bản lĩnh và cực linh hoạt trước thời cuộc nên sớm gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ ngay từ ngày đầu lập nghiệp. Được cấp trên cất nhắc, có khả năng vượt trội nên con giáp giàu có này sẽ có công danh xán lạn, muốn khổ cũng không được.

Tử vi tháng 12 năm Canh Tý 2020 có nói, đúng 10 ngày tới Tý sẽ gặp vận đổi đời. Mọi dự án Tý bắt tay vào thực hiện đều thành công tốt đẹp, tiền tỷ ập xuống đầu, kiệt sức vì đếm tiền. 

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Từ đây đến cuối năm Thân ắt tự làm đại gia, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người có tham vọng, thông minh và biết người biết ta. Nhờ tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên càng về hậu vận Thân càng lắm của nhiều tiền, phúc lộc song toàn khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Đặc biệt, đúng 10 ngày tới Thân sẽ đổi đời sau một đêm. Có cơ hội kiếm tiền tỷ nên Thân đừng bỏ lỡ mà hãy chớp lấy thời cơ. Từ đây đến cuối năm Thân ắt tự làm đại gia, sung sướng như tiên. 

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Tỵ sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có chí tiến thủ, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên Tỵ có của ăn của để ngay từ thuở độc thân. Dù nằm gai nếm mật, khổ cực đủ đường cũng không bỏ cuộc nên ai khổ mặc ai, Tỵ cứ thế mà giàu.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì trong 10 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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