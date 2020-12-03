Họa thị phi bủa vây: 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, sức khỏe lao đao, tiền bạc sa sút cuối năm Canh Tý 2020

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân vây hãm nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ có những ngày cuối năm Canh Tý 2020 khá chật vật, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản.

Vì bị sao xấu chiếu mệnh, kẻ xấu hãm hại nên 3 con giáp xui xẻo này sẽ phải gánh chịu khá nhiều điều không như ý. Nếu không cẩn thận họ còn rước họa vào người, lành ít dữ nhiều. Thậm chí, vì sai lầm trong công việc Dậu còn phải ôm món nợ cực lớn vào người, trả mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Dậu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và biết cách lấy lòng cấp trên nên được trọng dụng, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Thế nhưng, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020 con giáp xui rủi này sẽ bị sao xấu chiếu mệnh, lành ít dữ nhiều.

Làm ăn sa sút, tiền của đội nón ra đi khiến Dậu chật vật đủ đường. Thậm chí, vì sai lầm trong công việc Dậu còn phải ôm món nợ cực lớn vào người, trả mãi không hết. Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên bao công sức của Sửu đều đổ sông đổ bể - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Nổi tiếng là con giáp thiện lương, điềm đạm, dám nghĩ dám làm nên Sửu sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Những tháng đầu năm khá may mắn, làm ăn thuận lợi nên Sửu kiếm được bộn tiền. Tuy nhiên, tháng 12 lại khá trắc trở với con giáp đen đủi này.

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên bao công sức của Sửu đều đổ sông đổ bể. Thế nên, Sửu đừng quá dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, cũng đừng vì lời ngon tiếng ngọt mà cho người khác vay mượn tiền bạc kẻo mất cả chì lẫn chài. Vì quá lao tâm khổ tứ nên sức khỏe của Thìn sa sút trầm trọng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Tháng cuối cùng của năm sẽ là thời điểm Thìn cần phải cẩn trọng trước mọi quyết định, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tiền bạc. Công việc trì trệ, vận tài lộc tuột dốc không phanh nên Thìn có nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay. Hơn cả, vì quá lao tâm khổ tứ nên sức khỏe của Thìn sa sút trầm trọng. Tốt nhất Thìn cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đừng quá cố chấp kẻo kiệt quệ, chẳng còn đủ minh mẫn để giải quyết chông gai trước mắt. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ đây đến Tết 2021: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên viên mãn Số trời đã định, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ thăng quan tiến chức, phú quý phát tài, tiêu mãi cũng không hết tiền.

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