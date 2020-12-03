Phụ nữ sinh 6 ngày âm lịch này ‘hiền lương sinh phú quý’, cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cuối năm 2020 PHÁT TÀI

Tâm linh - Tử vi 03/12/2020 07:20

Nhà xe có đủ, tiền chất như núi, giàu đến mức đàn ông cũng phải ganh tỵ chính là lá số xem bói ngày sinh đã tiên tri cho phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này.

Xem bói ngày sinh cho thấy, phụ nữ sinh vào những ngày may mắn này cả đời nằm trên đống vàng, càng về hậu vận càng giàu sang vô đối, tự làm đại gia.  

xem boi ngay sinh 1
Quý nhân chiếu cố, thần tài điểm tên trong sổ vàng nên họ sẽ phất lên cực nhanh, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 4 và 8 âm lịch

Xem bói ngày sinh cho thấy, phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này sống tử tế, thiện lương và chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với ai. Dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá họ vẫn dùng sự tử tế, thiện lương để cho qua tất cả nên tích được rất nhiều công đức.

Tử vi học có nói, tháng cuối năm Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của phụ nữ sinh vào ngày 4 và 8 âm lịch. Quý nhân chiếu cố, thần tài điểm tên trong sổ vàng nên họ sẽ phất lên cực nhanh, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn. 

xem boi ngay sinh 2
Người sinh vào hai ngày âm lịch này có vận may lội ngược dòng, làm 1 hưởng 10 trong tháng cuối năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 14 và 19 âm lịch

Người sinh vào ngày 14 và 19 âm lịch rất nhanh nhẹn, thông minh và có óc sáng tạo hơn người. Chính vì ham khám phá, thích phiêu lưu nên họ có nhiều trải nghiệm sống đắt giá, bản lĩnh và không biết bỏ cuộc là gì. Càng về hậu vận bản mệnh càng không cần lo cơm áo gạo tiền, phú quý vây quanh.

Tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020, dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh người sinh vào hai ngày âm lịch này cũng có vận may lội ngược dòng. Làm 1 hưởng 10, quý nhân đưa đường chỉ lối, nằm chơi tiền cũng rơi trúng đầu. 

xem boi ngay sinh 3
Phụ nữ sinh ngày 23 và 27 âm lịch sẽ nằm duỗi mà ăn, phúc lộc song toàn khiến ai cũng thầm hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23 và 27 âm lịch

Người sinh vào hai ngày sinh tốt này có sự kiên định, tinh thần học hỏi và gan làm giàu. Họ biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân, biết dừng lại đúng lúc khi mắc sai lầm và dám nhận sai để hoàn thiện bản thân. Thế nên, trước ngưỡng 40 mẫu phụ nữ may mắn này đã nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay.

Tử vi học có nói, từ đây đến cuối năm phụ nữ sinh ngày 23 và 27 âm lịch sẽ nằm duỗi mà ăn, phúc lộc song toàn khiến ai cũng thầm hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Vận may rơi trúng đầu: 3 con giáp GẶP THỜI ĐỔI VẬN, cuối năm phát tài, sang năm Tân Sửu 2021 tiền tỷ vây quanh

Vận may rơi trúng đầu: 3 con giáp GẶP THỜI ĐỔI VẬN, cuối năm phát tài, sang năm Tân Sửu 2021 tiền tỷ vây quanh

Từ đây đến cuối năm những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, giàu sang vô đối, bước qua năm 2021 cứ thế mà phất, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   bói ngày sinh ngày sinh âm lịch ngày sinh tốt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'